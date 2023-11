Spotify Wrapped 2023 è down: troppi utenti (update)

Come ormai da tradizione in questo periodo dell’anno, Spotify ha lanciato oggi l’edizione 2023 di Wrapped, un riepilogo interattivo e personalizzato dell’attività svolta dagli utenti sulla piattaforma. La mole di connessioni generata all’istante è stata talmente da aver mandato in crash il sistema: è down dal primo pomeriggio, per molti irraggiungibile.

Problemi per il Wrapped 2023 di Spotify

Nello screenshot di seguito il messaggio di errore restituito numerosi utenti, provando a connettersi all’indirizzo www.spotify.com/wrapped.

upstream connect error or disconnect/reset before headers. reset reason: overflow

In alternativa, compare un più tradizionale 500 Internal Server Error . Sono numerose le segnalazioni che giungono dalle bacheche dei social network. I problemi si manifestano anche provando ad accedere attraverso l’applicazione mobile. Insomma, qualcosa è chiaramente andato storto.

I cant open my spotify wrapped 😭

both on the phone and on the web player it only shows an error 👍 — Julia Moon (@juwulia_moon) November 29, 2023

Un po’ tutta la piattaforma di streaming sembra aver accusato il colpo, come testimoniano i feedback raccolti da Downdetector a partire dalle ore 15:00 circa.

In contemporanea al lancio di Wrapped, il servizio ha reso noto la Top 10 delle canzoni più ascoltate a livello globale dall’inizio dell’anno a oggi. Eccola.

Miley Cyrus “Flowers”; SZA “Kill Bill”; Harry Styles “As It Was”; Jung Kook “Seven (feat. Latto)”; Eslabon Armado, Peso Piuma “Ella Baila Sola”; Taylor Swift “Cruel Summer”; Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage “Calm Down”; Bizzarap, Shakira “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”; Taylor Swift “Anti-Hero”.

L’artista del 2023, secondo Spotify, è Taylor Swift, seguita da Bad Bunny e da The Weeknd sui gradini più bassi del podio. Prendendo in considerazione esclusivamente gli Stati Uniti, ad aver fatto registrare più riproduzioni è sempre Taylor Swift (poi Drake e Morgan Wallen).

Per quanto riguarda i podcast, nessuna sorpresa. Il più ascoltato rimane The Joe Rogan Experience, esclusiva di lusso per il catalogo della piattaforma.

Aggiornamento: timidi segnali di ripresa per il sito messo online da Spotify e dedicato a Wrapped 2023, anche se il tutto ancora traballa. Dovrebbe tornare raggiungibile a breve.