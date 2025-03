La nuova app PDF Papers di Ubuntu 25.04 è stata rilasciata

Come avevamo anticipato in precedenza, Canonical ha deciso di sostituire l’applicazione PDF di Ubuntu 25.04, passando da Evince a Papers, il quale ne rappresenta la diretta evoluzione. A partire da oggi, questa sostituzione è ufficiale e gli sviluppatori non ritengono che serva aspettare ancora, motivo per cui Papers è già disponibile al download da Flathub anche per le versioni già esistenti della distribuzione Linux.

Ubuntu 25.04: l’app PDF Papers è già disponibile al download

Papers, che troveremo anche su Ubuntu 25.04, è un fork di Evince, ancora attivamente mantenuto, e fa uso di tutte le tecnologie più recenti in termini di librerie come GTK4 e THIS. La nuova app dovrebbe anche essere utilizzata da GNOME, ma solo a partire dalla versione 49, dato che GNOME 48 manterrà ancora Evince.

L’app non è ancora tuttavia presente nelle attuali ISO di installazione delle versioni correnti delle distribuzioni Linux dove sarà possibile trovarlo, dato è prima necessario affrontare dei passaggi previsti da una prassi specifica, ovvero creare il pacchetto per Papers in Debian, nonché sincronizzarlo con i repository “universe” di Plucky Puffin, presentare una richiesta di inclusione principale (MIR) per poi superare le canoniche revisioni di sicurezza.

Tutti questi passaggi sono in realtà già stati superati e, attualmente, Papers sta per essere inserito al posto di Evince, in modo che venga scaricata e utilizzata da un bacino maggiore d’utenza per essere testata a dovere. Motivo per cui l’implementazione è tutt’altro che conclusa, ma al contrario c’è ancora molto lavoro da fare: gli sviluppatori di Ubuntu devono infatti ancora applicare una patch per GTK3, in modo da consentire alle app che ne fanno uso di funzionare con Papers e visualizzare le anteprime di stampa, oltre ad aggiornare il file “.desktop” in modo che la nuova app venga categorizzata correttamente come “visualizzatore di documenti” nel selettore delle app.

Chi vuole quindi già a iniziare ad usare Papers può farlo installandolo da Flathub.