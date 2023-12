La nuova stagione di MasterChef sta arrivando: guardala con l'offerta Sky

Il prossimo 14 dicembre arriva la nuova attesissima stagione di MasterChef Italia. Lo show culinario più amato e seguito sarà inizialmente disponibile in esclusiva su Sky e incluso nel pacchetto Sky TV che puoi avere adesso a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. E la cosa migliore? Nel prezzo è incluso anche Netflix!

Guarda la nuova stagione di MasterChef su Sky e goditi anche Netflix

Con l’offerta Intrattenimento Plus avrai Sky e Netflix in un unico posto: Sky Q. Questo pacchetto ti darà accesso a un mondo di intrattenimento senza precedenti, pronto a soddisfare ogni tuo desiderio televisivo.

Dalle serie TV alle produzioni Sky Original, dagli show alle news, Sky TV offre un’ampia gamma di contenuti che accontentano tutti i gusti. Potrai goderti le serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA, e gli show di Sky più famosi inclusa appunto la nuova stagione di MasterChef Italia.

Con Netflix su Sky Q, avrai accesso a una vasta selezione di Serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Puoi mantenere il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo, godendo del piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie.

Preparati per una stagione di MasterChef indimenticabile, guardando tutti gli episodi comodamente con Sky Q. L’offerta Intrattenimento Plus è l’occasione perfetta per avere Sky e Netflix a un prezzo conveniente. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e regalati un Natale ricco di intrattenimento di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.