La nuova Xbox Series S da 1TB è in OFFERTA al MINIMO su Amazon

Uno sconto sensazionale riporta in offerta la nuova Xbox Series S Nera da 1TB su Amazon: oggi puoi acquistarla infatti a soli 299 euro invece di 349,99. Se il tuo account è abilitato puoi anche pagarla in 5 comode rate a tasso zero presso Amazon oppure scegliere Cofidis al momento del checkout per personalizzare ancora di più le rate.

Xbox Series S da 1TB: preparati ai nuovi giochi in arrivo

Sei forse davanti al momento propizio per acquistare una console Xbox, che si tratti della Series S o della più potente Series X. In entrambi i casi potrai goderti le nuove uscite in arrivo soprattutto se sfrutti un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate: di recente è arrivato Hellblade 2, ma in futuro ci saranno tanti altri titoli in arrivo, incluso Call of Duty Black Ops 6, il nuovo episodio della serie che sarà incluso sin dal D1 nel catalogo del servizio.

La console è interamente digitale e, rispetto alla sorella minore del lancio, è dotata di un SSD da 1TB e una elegante colorazione nera, la stessa adottata per la Series X. Puoi sfruttare funzioni come il Quick Resume, che ti permette di riprendere il gioco dove lo avevi lasciato senza doverlo riavviare, tempi di caricamento velocissimi e gameplay fino a 120FPS.

Nella confezione troverai una console Xbox Series S nera, un controller Xbox dello stesso colore, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e vari materiali stampati. Per iniziare subito a giocare sarebbe buona cosa abbinarvi un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, anch’esso acquistabile su Amazon.

Approfitta dell’occasione ed entra nell’ultima generazione di videogiochi spendendo pochissimo: Xbox Series S nera da 1TB è tua a 299,99 euro invece di 349,99.