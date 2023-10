La nuova Xbox Series S Nera da 1TB è in sconto su Amazon

Oggi, grazie all’offerta speciale su Amazon, puoi ottenere la Xbox Series S Carbon Black da 1TB a un prezzo imperdibile di 324,99 euro invece di 349,99. È il momento perfetto per fare il salto verso la prossima generazione di gaming e godere di tutto ciò che Xbox ha da offrire.

Xbox Series S 1TB: piccola, ma potente

La Xbox Series S Carbon Black è dotata di un’unità SSD da 1TB che garantisce tempi di caricamento fulminei. Grazie alla Xbox Velocity Architecture, questa console offre prestazioni di alto livello, fino a 120 FPS, che ti faranno vivere un’esperienza di gioco senza precedenti. I tempi morti saranno solo un ricordo del passato, grazie alla funzione Quick Resume che ti consente di passare istantaneamente tra i giochi.

Non è solo la potenza della console a sorprenderti, ma anche la vasta libreria di giochi a tua disposizione. Con Xbox Series S, puoi godere di giochi digitali provenienti da quattro generazioni di Xbox, con centinaia di titoli ottimizzati per giocare come mai prima d’ora. Sia che tu sia un fan dei classici o alla ricerca delle ultime uscite, Xbox Series S ha qualcosa per tutti.

Per ottenere il massimo dalla tua Xbox Series S, non dimenticare di iscriverti a Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente). Questo servizio ti darà accesso a una vasta libreria di giochi, compresi i nuovi titoli come Starfield e Forza Motorsport, disponibili dal giorno del lancio. Inoltre, potrai divertirti con centinaia di giochi come Minecraft Legends, Halo Infinite e Forza Horizon 5 insieme ai tuoi amici su console, PC e cloud. Con nuovi giochi aggiunti costantemente, non avrai mai più scuse per annoiarti.

La Xbox Series S Carbon Black è la porta d’accesso alla prossima generazione dei videogiochi. Con prestazioni eccezionali, una vasta libreria di giochi e l’accesso a Xbox Game Pass Ultimate, avrai tutto ciò che serve per vivere un’esperienza di gioco straordinaria.

E con l’offerta speciale su Amazon, ora puoi farlo a un prezzo conveniente. Non perdere l’occasione di portare la potenza di Xbox Series S nella tua sala giochi.