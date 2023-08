La nuovissima Action Cam DJI Osmo Action 4 è adesso disponibile su Amazon

e sei alla ricerca di un’Action Cam di ultima generazione, allora non puoi perderti la nuovissima DJI Osmo Action 4, ora disponibile su Amazon.

Questa action cam è il perfetto alleato per catturare momenti emozionanti con qualità eccellente e performance avanzate. Con un prezzo di soli 429 euro, avrai tra le mani un dispositivo potente e versatile, pronto a stupirti con le sue incredibili funzionalità.

DJI Osmo Action 4 su Amazon: scopri le caratteristiche

Dotata di un sensore da 1/1.3″, la DJI Osmo Action 4 offre immagini straordinarie anche di notte, grazie alla soppressione del rumore in ambienti scarsamente illuminati. Che tu sia in una situazione di luce intensa o in condizioni di scarsa illuminazione, questa action cam ti garantirà sempre riprese in 4K perfette e dettagliate.

Le prestazioni cromatiche a 10 bit e la modalità D-Log M rendono il post-editing dei tuoi video un gioco da ragazzi. Avrai la possibilità di effettuare una gradazione del colore precisa e dettagliata, senza perdere nitidezza e qualità. Questo ti permetterà di ottenere risultati professionali e mozzafiato con facilità.

Una delle caratteristiche che rende la DJI Osmo Action 4 eccezionale è la sua resistenza al congelamento fino a -20°C. Non importa in quale ambiente estremo ti trovi, potrai continuare a registrare video senza problemi. Inoltre, l’autonomia estesa ti consentirà di registrare fino a 150 minuti anche a basse temperature, garantendoti sempre la massima durata della batteria.

Con la risoluzione 4K/120fps e il FOV di 155º, potrai catturare filmati sportivi ad alta risoluzione con un’ampia prospettiva in prima persona. La possibilità di registrare slow motion chiari e fluidi ti permetterà di riprodurre e condividere al meglio le tue attività sportive più avvincenti.

La DJI Osmo Action 4 è anche dotata di uno sgancio rapido magnetico, che semplifica la modifica della posizione della fotocamera e la prospettiva di registrazione. Potrai creare contenuti incredibili pronti per essere condivisi sui social media e filmati sportivi coinvolgenti in un attimo.

Grazie alla funzione di stabilizzazione HorizonSteady 360º, le tue immagini rimarranno sempre stabili, anche durante rotazioni complete di 360º. Con tre modalità di stabilizzazione, questa action cam ti assicura riprese fluide e di alta qualità anche nelle situazioni più impegnative.

La confezione include la DJI Osmo Action 4, una batteria e un supporto per adattatore a sgancio rapido, oltre ad altri accessori utili. Questa combo è l’ideale per gli utenti alle prime armi, che desiderano realizzare filmati in 4K con facilità e professionalità.

Non perdere l’opportunità di avere tra le mani una delle migliori Action Cam sul mercato, acquista subito la DJI Osmo Action 4 su Amazon e immergiti nel meraviglioso mondo della cattura dei momenti più belli e emozionanti. Con un prezzo così vantaggioso e caratteristiche così avanzate, non potrai fare a meno di innamorarti di questa action cam.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.