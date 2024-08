La nuovissima CASSA BOSE (potentissima e impermeabile) è già SCONTATA (-30€!)

Bose non sbaglia e la nuovissima cassa Bluetooth SoundLink Max riconferma questa regola. Prima di scendere nei dettagli, scoprendo tutte le sue particolarità, ti basti sapere che puoi risparmiare 30,00€, pagandola 359,95€ (anche a rate!).

Tutte le caratteristiche della cassa Bose

Questa cassa Bluetooth è progettata per offrirti un mix perfetto di potenza, portabilità e resistenza, riuscendo a riprodurre ogni nota della tua musica preferita e rendendo ogni ascolto un vero piacere per le orecchie, sia che tu voglia rilassarti oppure organizzare una festa.

Oltre alla qualità audio, gode di una certificazione IP67 lo rende completamente impermeabile e resistente alla polvere, permettendoti di portarlo in piscina, in spiaggia o anche in mezzo alla natura selvaggia senza preoccuparti di rovinarlo.

Le sue 20 ore di riproduzione continua lo rende adatto a qualsiasi festa che intendi organizzare, con la possibilità di ricaricare i tuoi dispositivi grazie alla funzione power bank!

Ovviamente, non manca la connettività Bluetooth avanzata, che ti consente di collegare facilmente il tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo in modo rapidissimo. Se preferisci, puoi utilizzare l’ingresso AUX da 3,5 mm per collegare dispositivi non wireless, come giradischi o televisori e proiettori.

Inoltre, grazie alla porta USB-C, (come detto in precedenza) puoi utilizzare il SoundLink Max di Bose come un power bank, ricaricando il tuo smartphone o altri dispositivi.

Rendi qualsiasi luogo una festa grazie alla cassa Bluetooth Bose SoundLink Max, proposta da Amazon a soli 359,95€ al posto dei 399,95€ di listino. E selezionando il pagamento Confidis, potrai pagarla a rate!