La particolarissima tastiera Logitech Wave Keys è in OFFERTA su Amazon

Logitech Wave Keys è una tastiera wireless pensata per migliorare la tua vita lavorativa con una ergonomia e una forma tale che ti permetteranno di lavorare e scrivere diverse ore al giorno sentendo meno la stanchezza. Se vuoi provarla oggi può essere tua in offerta a 59 euro invece di 84,99 su Amazon.

Tastiera Logitech Wave Keys: perché è così particolare

Come anticipavamo, questa tastiera è stata pensata con la sua forma particolare per massimizzare il comfort e semplificare le tue giornate lavorative. Il design curvo mantiene le mani, i polsi e gli avambracci in una posizione naturale durante la digitazione per avere ore di lavoro senza affaticamento.

Oltre a questo, la tastiera è dotata di supporto per i polsi imbottito con memory foam, che riduce la pressione e ti consente di digitare comodamente tutto il giorno.

Certificata Ergo da esperti di ergonomia, Wave Keys è stata progettata e testata per garantire la massima comodità e sicurezza durante l’uso prolungato. È compatibile con Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS e offre una connessione affidabile tramite Bluetooth o il ricevitore Logi Bolt. Con una durata della batteria fino a 3 anni, puoi contare su Wave Keys per mantenere la tua produttività al massimo giorno dopo giorno.

Approfitta dunque dello sconto e acquistala adesso a soli 59 euro invece di 84,99. Potrebbe cambiarti la vita e rendere più comode e meno stressanti le tue giornate lavorative.

