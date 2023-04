La Penna Surface è per chi ama scrivere e disegnare: in offerta su Amazon

Se sei alla ricerca di un accessorio per il tuo dispositivo Surface che ti permetta di scrivere, disegnare e interagire in modo naturale e fluido, la Penna Surface è quello che fa per te.

Parliamo di una penna digitale che si collega via Bluetooth al tuo Surface e ti offre una precisione artistica eccezionale con 4.096 punti di pressione. Puoi anche inclinare la penna per ombreggiare i tuoi disegni proprio come faresti con una matita in grafite. Oggi su Amazon te la porti a casa a soli 77,98 euro invece di 95.

Penna Surface: scopri le sue incredibili funzioni

La Penna Surface è compatibile con diverse app che supportano l’input penna, come Microsoft Whiteboard, OneNote, Sketchable e molte altre. Puoi usare la penna per scrivere appunti, annotare documenti, creare schizzi e molto altro ancora. La penna ha anche una punta di precisione a un’estremità e una gomma all’altra, per cancellare facilmente ciò che non ti serve.

Presente anche un pulsante superiore che puoi usare per aprire app, fare screenshot, avviare Cortana e personalizzare le tue scelte rapide. Puoi scegliere tra diversi colori intensi, come Blu ghiaccio, Rosso papavero, Platino e Nero, per esprimere il tuo stile e abbinare la penna agli altri accessori Surface.

La Penna Surface è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile: solo 77,98 euro anziché 95 euro. Approfitta subito di questa offerta e scopri tutti i vantaggi di avere una penna digitale per il tuo Surface.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.