La potenza di un desktop, in un corpo compatto in alluminio, scontato di oltre 200 euro

Altra bomba domenicale di Amazon, che porta uno dei migliori ultrabook per rapporto qualità/prezzo, al minimo storico. Stiamo parlando dell’Honor MagicBook Pro, un laptop ad alte prestazioni equipaggiato con processore Ryzen ideale per i professionisti, ma non solo.

PC portatile Honor MagicBook Pro Ryzen: caratteristiche tecniche

Il display scelto per questo portatile è un Full HD Full View da 16,1 pollici con tecnologia IPS. La soluzione di Honor offre un rapporto schermo-corpo del 90% con una copertura dello spazio sRGB del 90%. La tecnologia IPS offre una fedele riproduzione cromatica, mentre la certificazione Flicker Free di TUV Rheinland garantisce un’esperienza visiva ottimale. Il corpo del computer è realizzato completamente in alluminio e garantisce robustezza e leggerezza oltre che una migliore dissipazione del calore. La tastiera ha layout italiano completo, mentre il touchpad è decisamente comodo grazie alle sue dimensioni piuttosto generose. Non manca un tasto di accensione che integra il lettore di impronte digitali per l'accesso al sistema operativo, che aggiunge un ulteriore sistema di sicurezza. Molto interessante invece la webcam, in questo caso pop-up e integrata in un tasto dedicato tra i due funzione F6 ed F7. Una soluzione unica nel suo genere, in grado di offrire la massima privacy quando non è in utilizzo.

Ad alimentare il PC c’è un processore AMD Ryzen 5 4600H, una delle migliori CPU mobile attualmente disponibili sul mercato da 6 core e 12 thread con una frequenza massima di ben 4GHz. Ottima anche la scheda video integrata Radeon Graphics che permette, con i dovuti compromessi, di giocare agli ultimi titoli con un buon framerate. A questa si affiancano 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 512GB entrambi espandibili. Ottima anche la connettività che offre tre porte USB 3.0 Type-A, una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery ed un’uscita HDMI per collegare un secondo monitor sia in mirroring che in estensione. Presenti naturalmente le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth. In sostanza un computer ad elevate prestazioni, indirizzato soprattutto ai professionisti, ma perfetto per chi desidera grandi performance in un formato compatto da portare ovunque.

Grazie ad un consistente calo di prezzo, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 698,70 euro con uno sconto di oltre 200 euro sul prezzo di listino.