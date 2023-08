La Primavera della Mia Vita: guarda il film in streaming

La Primavera della Mia Vita è l’esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino: puoi guardare il film in streaming gratis su Prime Video se sei in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo, da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet, computer o TV. In alternativa, è possibile inziare subito la prova di 30 giorni, senza alcuna spesa.

Guarda in streaming La Primavera della Mia Vita

I due musicisti, tra i più ricercati e innovativi autori degli ultimi anni, sono protagonisti della pellicola diretta dal regista Zavvo Nicolosi. Di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale pubblicato nelle scorse settimane.

Dopo la rottura del loro duo e un periodo di silenzio durato tre anni, Antonio ricontatta Lorenzo per un progetto del tutto nuovo: scrivere un libro sulle leggende siciliane.

Si tratta di un road movie ambientato tra le strade della Sicilia, che vede protagonisti due amici separati per un periodo della loro vita, ma uniti da una forte passione per la musica. Nel cast di attori c’è anche Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, loro illustre collega.

