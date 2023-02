La promo bomba di Vodafone per la PS5 è ancora in corso, ecco come approfittarne

Desideri da tempo una PS5 ma non puoi permetterla? Grazie a questa promo bomba da parte di Vodafone adesso può acquistarla con tutta tranquillità.

Stiamo d’altronde parlando di una console di gioco molto ricercata da tante persone che amano i videogame, che è l’evoluzione naturale della precedente PS4.

Siccome Sony ha annunciato che, a breve, smetterà di produrre giochi per la vecchia console, quindi sarebbe opportuno cambiare quanto prima.

Promo bomba Vodafone per la PS5: ecco i dettagli

Per andare incontro alle tue e altrui esigenze, Vodafone ha lanciato una promo bomba davvero molto competitiva.

In pratica, potrai acquistare la PS5 a rate sottoscrivendo in questa pagina la tariffa Internet Casa + SIM Mobile chiamata Family Plan.

Con questo pacchetto otterrai la connessione Internet illimitati e una SIM con minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati e GIGA illimitati in 5G.

Il costo? 34,90 euro al mese. Per quanto riguarda la console, invece, il contributo che dovrai versare mensilmente per 24 mesi è di 24,90 euro.

Insieme alla console avrai in regalo una Gift Card che vale 70 euro da usare per acquisti su PS Store e il gioco God of War Ragnarok.

Tirando le somme, per due anni pagherai in totale 59,89 euro, che comprende sia la promozione che la console.

Le altre alternative

Se, invece della PS5, vuoi un altro tipo di console o altri device, Vodafone mette a disposizione un catalogo completo che potrebbe fare al tuo caso.

Potrai scegliere di acquistare a rate l’Xbox Series X o S o la Nintendo Switch, per restare in tema di console, ma anche una Smart TV brandizzata Samsung, LG o Xiaomi.

Quindi, adesso grazie a Vodafone potrai acquistare pagando a rate non soltanto la PS5 ma anche altre console e dispositivi. Non ci sono costi di attivazione o costi aggiuntivi per aderire all’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.