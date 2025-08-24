La Serie A è iniziata: come vedere tutte le partite al prezzo più basso possibile

Torna in campo la Serie A con la stagione 2025/2026 che ha appena preso il via. Tutte le partite del campionato saranno visibili tramite DAZN che trasmette anche la Serie B e tanti altri contenuti.

Per seguire la nuova stagione di Serie A ci sono varie opzioni ed è possibile spendere meno di 30 euro al mese, sfruttando le nuove offerte DAZN come l’inedito piano MyClubPass.

Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Come vedere le partite su DAZN

Ci sono tre piani diversi per vedere DAZN. Il più economico è MyClubPass con cui è possibile vedere le partite della propria squadra del cuore. Il piano in questione ha un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 329 euro (quindi 27,41 euro al mese) scegliendo di pagare tutto in un’unica soluzione (ma è possibile anche optare per l’acquisto in 3 rate con PayPal oppure Klarna).

C’è poi il piano Full che garantisce un accesso a tutto il catalogo di contenuti di DAZN. In questo caso, il costo è di 34,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile oppure 44,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli e con possibilità di disattivazione con 30 giorni di preavviso. Anche per questo piano è possibile attivare la versione annuale con un costo di 359 euro (29,91 euro al mese di spesa effettiva) con possibilità di acquisto in 3 rate.

A completare le opzioni disponibili troviamo il piano Family che prevede anche le due visioni in contemporanea. Il costo è di 59,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile oppure 69,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli e con possibilità di disattivazione con 30 giorni di preavviso. Il piano Family in versione annuale, invece, prevede un costo di 599 euro (con spesa effettiva di 49,91 euro al mese) con possibilità di pagare in 3 rate.

Tutte le offerte sono disponibili di seguito.