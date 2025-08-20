La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass

Il campionato di Serie A 2025/2026 sta per iniziare e anche quest’anno tutte le partite saranno disponibili su DAZN. Per questa stagione, però, c’è una novità: i nuovi utenti hanno la possibilità di scegliere il nuovo piano MyClub Pass che permette di seguire le partite della propria squadra del cuore, per tutto il campionato di Serie A. Il piano in questione garantisce un risparmio rispetto al piano Full che, invece, permette di seguire tutte le partite. Per attivare una delle offerte basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Quanto costa MyClub Pass su DAZN

Per attivare MyClub Pass di DAZN sono disponibili due opzioni:

il piano annuale con pagamento mensile dal costo di 29,99 euro al mese

il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione (ma con possibilità di acquisto in 3 rate) dal costo di 329 euro

In alternativa, è possibile puntare sul piano Full, disponibile in tre versioni:

il piano annuale con pagamento mensile dal costo di 34,99 euro al mese

il piano mensile senza vincoli dal costo di 44,99 euro al mese

il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione (ma con possibilità di acquisto in 3 rate) dal costo di 359 euro

C’è anche il piano Family che permette l’accesso alla piattaforma da due dispositivi, utilizzando due diverse connessioni. Anche in questo caso ci sono tre versioni da scegliere:

il piano annuale con pagamento mensile dal costo di 59,99 euro al mese

il piano mensile senza vincoli dal costo di 69,99 euro al mese

il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione (ma con possibilità di acquisto in 3 rate) dal costo di 599 euro

Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere il piano da attivare tra quelli disponibili. L’attivazione consente l’accesso immediato ai contenuti.