 La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass

Con MyClub Pass di DAZN è possibile guardare le partite della propria squadra del cuore di Serie A: ecco la promozione da attivare oggi.
La Serie A è su DAZN: per guardare le partite c'è il nuovo MyClub Pass
Entertainment Sport
Con MyClub Pass di DAZN è possibile guardare le partite della propria squadra del cuore di Serie A: ecco la promozione da attivare oggi.

Il campionato di Serie A 2025/2026 sta per iniziare e anche quest’anno tutte le partite saranno disponibili su DAZN. Per questa stagione, però, c’è una novità: i nuovi utenti hanno la possibilità di scegliere il nuovo piano MyClub Pass che permette di seguire le partite della propria squadra del cuore, per tutto il campionato di Serie A. Il piano in questione garantisce un risparmio rispetto al piano Full che, invece, permette di seguire tutte le partite. Per attivare una delle offerte basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Accedi qui a DAZN

stagione-25-26-cosa-ha-intenzione-di-fare-dazn-con-prezzi

Quanto costa MyClub Pass su DAZN

Per attivare MyClub Pass di DAZN sono disponibili due opzioni:

  • il piano annuale con pagamento mensile dal costo di 29,99 euro al mese
  • il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione (ma con possibilità di acquisto in 3 rate) dal costo di 329 euro

In alternativa, è possibile puntare sul piano Full, disponibile in tre versioni:

  • il piano annuale con pagamento mensile dal costo di 34,99 euro al mese
  • il piano mensile senza vincoli dal costo di 44,99 euro al mese
  • il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione (ma con possibilità di acquisto in 3 rate) dal costo di 359 euro

C’è anche il piano Family che permette l’accesso alla piattaforma da due dispositivi, utilizzando due diverse connessioni. Anche in questo caso ci sono tre versioni da scegliere:

  • il piano annuale con pagamento mensile dal costo di 59,99 euro al mese
  • il piano mensile senza vincoli dal costo di 69,99 euro al mese
  • il piano annuale con pagamento in un’unica soluzione (ma con possibilità di acquisto in 3 rate) dal costo di 599 euro

Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere il piano da attivare  tra quelli disponibili. L’attivazione consente l’accesso immediato ai contenuti.

Accedi qui a DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ROG Xbox Ally e Ally X in vendita dal 16 ottobre

ROG Xbox Ally e Ally X in vendita dal 16 ottobre
Wifi, TV e Sport: attiva il pacchetto Sky completo a un prezzo imperdibile

Wifi, TV e Sport: attiva il pacchetto Sky completo a un prezzo imperdibile
Nuove assegnazioni ai canali sul digitale terrestre al 20 agosto

Nuove assegnazioni ai canali sul digitale terrestre al 20 agosto
Le partite di Serie A a meno di 30€/mese su DAZN con MyClubPass: ne vale la pena?

Le partite di Serie A a meno di 30€/mese su DAZN con MyClubPass: ne vale la pena?
ROG Xbox Ally e Ally X in vendita dal 16 ottobre

ROG Xbox Ally e Ally X in vendita dal 16 ottobre
Wifi, TV e Sport: attiva il pacchetto Sky completo a un prezzo imperdibile

Wifi, TV e Sport: attiva il pacchetto Sky completo a un prezzo imperdibile
Nuove assegnazioni ai canali sul digitale terrestre al 20 agosto

Nuove assegnazioni ai canali sul digitale terrestre al 20 agosto
Le partite di Serie A a meno di 30€/mese su DAZN con MyClubPass: ne vale la pena?

Le partite di Serie A a meno di 30€/mese su DAZN con MyClubPass: ne vale la pena?
Davide Raia
Pubblicato il
20 ago 2025
Link copiato negli appunti