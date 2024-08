La Serie A su DAZN: ecco tutti i nuovi prezzi per la stagione 2024/25

Mancano dieci giorni esatti all’inizio della stagione 2024-25 di Serie A. Come lo scorso anno, per vedere tutte le partite di ogni turno di campionato l’unico modo è attivare uno dei piani DAZN che include l’intera Serie A.

A questo proposito, quest’anno sono quattro i piani:

Start : da 11,99 euro al mese

: da 11,99 euro al mese Goal Pass : da 13,99 euro al mese

: da 13,99 euro al mese Standard : da 34,99 euro al mese

: da 34,99 euro al mese Plus: da 59,99 euro al mese

Tra questi, a consentire la visione della massima divisione del campionato italiano di calcio maschile sono i piani Standard e Plus, con il primo disponibile su questa pagina di DAZN a partire da 34,99 euro al mese.

Guarda la Serie A su DAZN con il piano Standard

Il piano Standard di DAZN include la visione in contemporanea su una rete domestica di tutti gli sport presenti nella piattaforma streaming. Dunque, oltre a tutte le partite della nuova Serie A Enilive, gli abbonati possono assistere alle Olimpiadi di Parigi con 8 canali extra di Eurosport, il calcio internazionale con la Liga spagnola e il meglio del campionato portoghese, più la Serie A femminile e la UEFA Women’s Champions League. In aggiunta a ciò, c’è anche tutta la Serie A di basket UnipolSai, l’Eurolega, l’Eurocup e la Basket Champions League, insieme alle partite della Nazionale di volley ai Mondiali, la Superlega, i match dei club italiani nel Mondiale per Club e la Serie A femminile. Il pacchetto include infine gli incontri di NFL e UFC.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento, è possibile scegliere tra:

piano annuale dilazionato in 12 rate da 34,99 euro al mese

da 34,99 euro al mese piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione di 359 euro (pari a 29,92 euro al mese)

in un’unica soluzione di 359 euro (pari a 29,92 euro al mese) piano mensile senza vincoli a 44,99 euro al mese (possibile disdire con 30 giorni di preavviso)

Maggiori dettagli su prezzi e contenuti di ciascun piano su questa pagina dedicata del sito DAZN.