La Settimana del Black Friday termina a mezzanotte: 5 offerte imperdibili!

Ultima chance per risparmiare grazie alla Settimana del Black Friday. Questo super evento terminerà alla mezzanotte in punto. Quindi ti consigliamo di essere veloce e approfittare prima della sua fine per acquistare ciò che ami a prezzi super competitivi. Qui sotto trovi 5 offerte imperdibili per aiutarti a fare l’affare dell’anno.
ghd Gold Piastra Capelli Professionale per Piega Liscia e Mossa a soli 147,99 euro!
ghd Gold, Piastra Capelli Professionale per Piega Liscia e Mossa, Styler con Tecnologia Dual-Zone e Sensori Termici, Finish Morbido e Lucente da Salone, Cavo Girevole di 2.7 m
147,99€249,00€-41%
Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente a soli 179,55 euro con il coupon!
Fire TV Stick 4K Plus di Amazon a soli 29,99 euro!
Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+
29,99€69,99€-57%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti a soli 399 euro!
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
822,38€874,02€-6%
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 Nero con 1 Testina Di Ricambio a soli 56,95 euro!
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 Nero con 1 Testina Di Ricambio, 1 Custodia Da Viaggio +1 Dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro, Nuova versione
56,95€139,99€-59%