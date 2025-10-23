La sicurezza si fa in quattro con Avast: super sconto del 70%

Un solo download, quattro applicazioni e tutta la protezione online di cui hai bisogno. Avast Ultimate è la tua difesa completa contro virus, malware, truffe e minacce di qualsiasi tipo e oggi puoi averlo al prezzo scontato di soli 31,50 euro anziché 104,99 euro per il primo anno. Un risparmio del 70% che corrisponde a soli 2,62 euro al mese, per mantenere il tuo PC Windows sempre al sicuro.

Tutta la sicurezza premium in un solo pacchetto

Al cuore del pacchetto Ultimate è Avast Premium Security, antivirus che offre protezione contro ransomware, spyware e siti di phishing. Grazie al nuovo Assistente Avast basato su intelligenza Artificiale, puoi individuare eventuali messaggi sospetti in tempo reale, salvandoti da truffe e frodi online. La protezione si estende anche alle reti Wi-Fi pubbliche, notoriamente più vulnerabili.

Troviamo poi una VPN, Avast SecureLine, che garantisce crittografia di livello militare per navigare in modo privato e sicuro. Con un solo clic proteggi i tuoi dati personali, effetti pagamenti e accedi a contenuti online di tutto il mondo nel completo anonimato, anche se connesso a reti non protette. Privacy completa, in ogni situazione.

Terzo elemento del pacchetto è Avast Cleanup Premium: uno strumento che elimina i file superflui e disattiva temporaneamente le app che consumano troppe risorse, migliorando le prestazioni e liberando spazio di archiviazione. Esegui una pulizia profonda del sistema in pochi minuti e recupera spazio per i tuoi dati più importanti.

Troviamo infine Avast AntiTrack, uno strumento che blocca ogni tentativo di tracciamento da parte di inserzionisti e siti web. La tua identità resta nascosta e nessuno potrà raccogliere informazioni personali o abitudini di navigazione sul tuo conto.

Avast Ultimate è disponibile per PC, Mac, Android e iPhone/iPad, con opzioni per singolo o multi-dispositivo. L’abbonamento annuale include una garanzia di rimborso di 30 giorni. Inoltre, tutti gli strumenti sono aggiornati automaticamente per offrire protezione costante.

Soltanto per un periodo di tempo limitato, potrai risparmiare il 70% sul pacchetto Avast Ultimate: acquistalo al prezzo di 31,50 euro per il primo anno. L’abbonamento promozionale è rivolto ai soli nuovi utenti e copre un solo dispositivo Windows.