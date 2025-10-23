 La sicurezza si fa in quattro con Avast: super sconto del 70%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

La sicurezza si fa in quattro con Avast: super sconto del 70%

Il pacchetto Avast Ultimate con antivirus, VPN, antitrack e pulitore è in offerta al 70% di sconto per il primo anno: costa solo 31,50 euro.
La sicurezza si fa in quattro con Avast: super sconto del 70%
Sicurezza Antivirus
Il pacchetto Avast Ultimate con antivirus, VPN, antitrack e pulitore è in offerta al 70% di sconto per il primo anno: costa solo 31,50 euro.

Un solo download, quattro applicazioni e tutta la protezione online di cui hai bisogno. Avast Ultimate è la tua difesa completa contro virus, malware, truffe e minacce di qualsiasi tipo e oggi puoi averlo al prezzo scontato di soli 31,50 euro anziché 104,99 euro per il primo anno. Un risparmio del 70% che corrisponde a soli 2,62 euro al mese, per mantenere il tuo PC Windows sempre al sicuro.

Abbonati ad Avast Ultimate con il 70% di sconto

Tutta la sicurezza premium in un solo pacchetto

Al cuore del pacchetto Ultimate è Avast Premium Security, antivirus che offre protezione contro ransomware, spyware e siti di phishing. Grazie al nuovo Assistente Avast basato su intelligenza Artificiale, puoi individuare eventuali messaggi sospetti in tempo reale, salvandoti da truffe e frodi online. La protezione si estende anche alle reti Wi-Fi pubbliche, notoriamente più vulnerabili.

Troviamo poi una VPN, Avast SecureLine, che garantisce crittografia di livello militare per navigare in modo privato e sicuro. Con un solo clic proteggi i tuoi dati personali, effetti pagamenti e accedi a contenuti online di tutto il mondo nel completo anonimato, anche se connesso a reti non protette. Privacy completa, in ogni situazione.

Terzo elemento del pacchetto è Avast Cleanup Premium: uno strumento che elimina i file superflui e disattiva temporaneamente le app che consumano troppe risorse, migliorando le prestazioni e liberando spazio di archiviazione. Esegui una pulizia profonda del sistema in pochi minuti e recupera spazio per i tuoi dati più importanti.

Troviamo infine Avast AntiTrack, uno strumento che blocca ogni tentativo di tracciamento da parte di inserzionisti e siti web. La tua identità resta nascosta e nessuno potrà raccogliere informazioni personali o abitudini di navigazione sul tuo conto.

Scopri l’offerta Avast Ultimate limitata

Avast Ultimate è disponibile per PC, Mac, Android e iPhone/iPad, con opzioni per singolo o multi-dispositivo. L’abbonamento annuale include una garanzia di rimborso di 30 giorni. Inoltre, tutti gli strumenti sono aggiornati automaticamente per offrire protezione costante.

Soltanto per un periodo di tempo limitato, potrai risparmiare il 70% sul pacchetto Avast Ultimate: acquistalo al prezzo di 31,50 euro per il primo anno. L’abbonamento promozionale è rivolto ai soli nuovi utenti e copre un solo dispositivo Windows.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TotalAV ti dà antivirus con VPN e adblock a meno di 20€/anno

TotalAV ti dà antivirus con VPN e adblock a meno di 20€/anno
AVG, l'offerta del momento: antivirus + VPN in sconto del 60%

AVG, l'offerta del momento: antivirus + VPN in sconto del 60%
Non solo antivirus: TotalAV offre sicurezza digitale a 360°, a soli 49€

Non solo antivirus: TotalAV offre sicurezza digitale a 360°, a soli 49€
Protezione dai siti di phishing avanzata: c'è il 60% di sconto sui prodotti AVG

Protezione dai siti di phishing avanzata: c'è il 60% di sconto sui prodotti AVG
TotalAV ti dà antivirus con VPN e adblock a meno di 20€/anno

TotalAV ti dà antivirus con VPN e adblock a meno di 20€/anno
AVG, l'offerta del momento: antivirus + VPN in sconto del 60%

AVG, l'offerta del momento: antivirus + VPN in sconto del 60%
Non solo antivirus: TotalAV offre sicurezza digitale a 360°, a soli 49€

Non solo antivirus: TotalAV offre sicurezza digitale a 360°, a soli 49€
Protezione dai siti di phishing avanzata: c'è il 60% di sconto sui prodotti AVG

Protezione dai siti di phishing avanzata: c'è il 60% di sconto sui prodotti AVG
Eleonora Busi
Pubblicato il
23 ott 2025
Link copiato negli appunti