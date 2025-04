La Smart TV Samsung 43" tocca il minimo storico: visione 4K a casa

43 pollici di televisore con cui rendere la tua casa un vero e proprio spettacolo. Goditi qualsiasi contenuto come se fossi al cinema grazie alla magnifica Samsung Smart TV Crystal UHD 4K. Un prodotto di ultima generazione con assistenti vocali integrati, risoluzione avanzata e un suono che non viene lasciato al caso. Se stavi cercando proprio un prodotto come questo, non perdere l’offerta disponibile su Amazon che rende il televisore più economico e ti permette di portarla a casa con soli 349€. Il ribasso non è segnalato ma rispetto al prezzo di listino è più vantaggioso.

Samsung Smart TV Crystal UHD 4K: 43 pollici di pura visione

Design ultra moderno per la Samsung Smart TV Crystal UHD 4K. Questo televisore dell’anno 2024 ideale per essere installato sia in salotto che in camera da letto se non puoi fare a meno di uno schermo dalle prestazioni eccellenti anche quando ti rilassi a fine giornata. Con bordi che scompaiono alla vista è uno spessore millimetrico, la visione viene resa ancora più ampia e immersiva.

Questo modello è completo sotto tutti i punti di vista poiché non solo è dotato di tecnologia all’avanguardia ma integra al suo interno una serie di funzioni che ti consentono di personalizzare l’immagine e le varie impostazioni per trovare un’esperienza che si adatti ad ogni esigenza. Non solo, grazie alla risoluzione 4K e il processore dedicato la qualità è di casa. Sfrutta Amazon Alexa e Google Assistant oppure rivolgiti ad Bixby Per esaudire ogni tuo desiderio. Altra caratteristica da non sottovalutare? L’Adaptive Sound con cui ogni contenuto audio risulta cristallino e dalla risoluzione eccellente.

A soli 349€ su Amazon, la magnifica Samsung Smart TV Crystal UHD 4K è la Smart TV da 43 pollici di cui non fare assolutamente a meno. Collegati ora in pagina per poterla acquistare e riceverla a casa in tempi record.