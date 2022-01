La sostenibilità va su Amazon: nuovo programma per startup

Amazon ha lanciato un nuovo programma di dodici settimane sviluppato specificatamente per il sostegno delle startup emergenti la cui mission aziendale è focalizzata su prodotti sostenibili. Con questa iniziativa il gruppo punta ad avere un catalogo di maggior responsabilità ecologica e, al tempo stesso, costruire un ecosistema virtuoso in collaborazione con brand emergenti.

Amazon Launchpad Sustainability Accelerator

Il programma prende il nome di “Amazon Launchpad Sustainability Accelerator” e da oggi è aperto alle candidatura da parte delle startup europee (anche italiane):

Il programma si rivolge alle imprese emergenti che realizzano prodotti fisici in grado di facilitare, per i clienti, una vita all’insegna della sostenibilità. I fondatori di tali startup dovranno essere orientati a utilizzare l'e-commerce per alimentare la crescita delle vendite e dovranno impegnarsi nel costruire e sviluppare l’azienda mostrando sensibilità per le implicazioni ambientali.

L'offerta è composta da più leve, non da ultima quella economica:

Amazon Launchpad Sustainability Accelerator è stato progettato per aiutare gli startupper a superare le sfide della fase di avvio e di scale-up di un'impresa orientata alla sostenibilità attraverso workshop virtuali condotti da esperti, mentorship specializzate, un’offerta formativa su misura, l’accesso a un network di fondatori di startup che condividono i loro stessi orizzonti e uno spazio negli uffici della sede londinese di Amazon a Shoreditch

12 mila euro a fondo perduto, 25 mila euro in Crediti Amazon Web Services Activate e 6000 euro di click pubblicitari: tutti asset da sfruttare al meglio per affrontare i primi passi della startup e per cercare un equilibrio che possa rendere proficue le proprie attività. Se il risultato è raggiunto, il vantaggio è triplice: per la startup, per Amazon e per i benefici derivanti dall'immissione sul mercato di prodotti più sostenibili.

Le candidature possono essere portate avanti da oggi e fino al 25 marzo 2022. Programma, dettagli e candidature QUI. Il progetto è stato sviluppato da Amazon in collaborazione con la EIT Climate-KIC, “la principale community a livello europeo che affronta il cambiamento climatico attraverso l’innovazione“.