La soundbar TRUST con meno di 20€ fa del tuo PC un cinema

Audio che fa tremare i muri anche al tuo computer così da entrare nel vivo dello streaming, della musica e del gaming. Abbina al tuo monitor una soundbar firmata Trust e sblocchi tutto il potenziale. Invece di dover usare le cuffie per ascoltare l’audio dei contenuti, goditi la testa libera e una performance che arricchisce l’esperienza. Con Liro hai una barra audio da 12 W piccola e poco ingombrante sulla tua scrivania.Il prezzo su Amazon è sceso a soli 18,99€, controllalo in pagina e scopri lo sconto del 32% in corso ora.

Trust Liro, la soundbar che sblocca un nuovo potenziale per il tuo computer

I monitor moderni sono super tecnologici con pannelli che ti catapultano in un mondo alternativo. La loro pecca? Trovarli con altoparlanti integrati è veramente difficile oltre che molto più oneroso. Così sei obbligato a indossare le cuffie per ore e ore quando sei davanti allo schermo, ma sai che risolvi con un acquisto economico? La soundbar Liro di Trust è il prodotto che serve sulla tua scrivania. La posizioni sotto il monitor e non è d’intralcio perché è corta e compatta. Considerando quelle che trovi sul mercato, te la segnalo perché ha un rapporto qualità/prezzo vincente ora che è in promozione su Amazon.

Non crea disordine grazie alla sua entrata Jack audio da 3,5mm e al suo alimentatore con presa USB. Se il tuo monitor te lo permette, puoi collegarla direttamente e averla subito operativa altrimenti il cavo è lungo a sufficienza per arrivare al case sotto la scrivania o ovunque tu lo tenga. Vivi un suono che ti circonda con bassi potenti che non ti stordiscono e voci cristalline per enfatizzare musica, dialoghi e anche le cutscene nei videogiochi. 12 W sono il valore giusto per poterti sentire al cinema senza esagerazione. Inoltre è facile regolare il volume perché c’è una manopola sempre a pronta disposizione.

L’offerta ti aspetta su Amazon

Con un bello sconto del 32%, la soundbar Liro di Trust è l’aggiunta che completa la scrivania e postazione computer. Vedi l’offerta su Amazon per farla tua ad appena 18,99€.