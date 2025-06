La stampante multifunzione ideale per uffici e home office

Chi lavora da casa o gestisce un ufficio sa quant’è importante avere a disposizione degli strumenti tecnologici efficaci e utili per il lavoro di tutti i giorni. In questo senso la stampante laser è una delle più importanti, soprattutto un modello multifunzione come la PANTUM BM2309W che unisce funzioni di stampa, copia e scanner. La trovi oggi in offerta su Amazon a 107,10€ applicando il coupon con il quale ottenere 10€ di sconto.

3 ragioni per scegliere la stampante laser multifunzione PANTUM BM2309W

Velocità professionale (fino a 20 ppm) e risoluzione 1200×600 dpi

Connettività versatile (Wi‑Fi, Bluetooth, USB, AirPrint, Mopria)

Multifunzione compatta con vassoio da 100 pagine

Stampa, scansiona e copia tutti i documenti

Il principale vantaggio della stampante laser multifunzione PANTUM BM2309W è che utilizza la tecnologia laser e non quella a inchiostro. In questo modo, rispetto alle tradizionali stampanti da ufficio, ti assicura stampe più veloci, di qualità superiore e con un costo nettamente inferiore. È inoltre una tecnologia molto più efficace che riduce i tradizionali problemi delle cartucce.

Inoltre, la stampante laser multifunzione PANTUM BM2309W ti consente di stampare e scansionare i documenti direttamente dallo smartphone e di gestire tutte le operazioni sfruttando il comodo (ed elegante) pannello con i tasti a sfioramento.

La stampante laser multifunzione PANTUM BM2309W è ideale per stampare e scansionare fatture, documenti di trasporto, appunti e copie di file da condividere con colleghi e clienti. Grazie alla connettività wireless puoi gestire tutte le operazioni sia dal laptop che da smartphone e tablet senza collegare fisicamente il dispositivo alla stampante.

Ideale per chi…

Ha bisogno di stampare a casa o in smart working

Vuole una soluzione economica e a bassa manutenzione

Cerca compatibilità mobile diretta

Arricchisci il tuo spazio di lavoro con la stampante laser multifunzione PANTUM BM2309W: acquistala ora in offerta su Amazon a 107,10€.