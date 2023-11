La Sveglia/Smart Speaker di Xiaomi CROLLA del -48% su Amazon!

Lo Xiaomi Smart Speaker (IR Control) è un dispositivo all’avanguardia che unisce le funzionalità di un assistente vocale e di un centro di controllo smart home. Questo dispositivo multifunzionale è ora disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile di 28,50€, anziché 49,99€.

Caratteristiche principali di Xiaomi Smart Speaker

Controllo Vocale Google Assistant: Il dispositivo è dotato dell’assistente vocale Google Assistant, consentendoti di controllare le funzioni del tuo smart speaker semplicemente con la tua voce. Puoi richiedere informazioni, riprodurre musica, conoscere il meteo e molto altro senza sollevare un dito.

Trasmettitore IR Integrato: Grazie al trasmettitore IR integrato, il dispositivo può diventare il tuo telecomando universale. Controlla facilmente i dispositivi elettronici in casa, anche quelli non smart, rendendo la tua esperienza di controllo più comoda ed efficiente.

Centro di Controllo Smart Home: Gestisci i tuoi dispositivi smart home compatibili direttamente dal tuo smart speaker. Accendi le luci, regola il termostato o controlla le telecamere di sicurezza con poche parole, tutto da un unico dispositivo.

Riproduzione Stereo e Suono Bilanciato: Lo Xiaomi Smart Speaker offre un’eccezionale riproduzione stereo, garantendo un’esperienza audio coinvolgente. Il suono bilanciato si adatta a ogni genere musicale, offrendo un audio ricco e nitido.

App Home: Configura e controlla il tuo dispositivo con facilità tramite l’app Home. Personalizza le impostazioni, gestisci le preferenze musicali e controlla lo stato dei tuoi dispositivi smart home, tutto dal palmo della tua mano.

Lo Xiaomi Smart Speaker (IR Control) è una scelta eccellente per coloro che cercano un assistente vocale e un centro di controllo smart home integrati in un unico dispositivo. Con caratteristiche avanzate come il controllo vocale Google Assistant, il trasmettitore IR integrato e la riproduzione stereo di alta qualità, questo smart speaker offre un’esperienza completa a un prezzo eccezionale di 28,50€ su Amazon. Approfitta di questa offerta imperdibile e trasforma la tua casa in un ambiente più intelligente e connesso.