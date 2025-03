La tastiera da gaming più veloce al mondo è in offerta su Amazon (-32%)

SteelSeries Apex Pro TKL è la tastiera da gaming più veloce e avanzata al mondo: perfetta per giocare ad altissimi livelli, dotata di diverse funzioni, incluso un elegantissimo display OLED, oggi è in offerta su Amazon a soli 149,99 euro invece di 219,99, con spedizione Prime che assicura la consegna veloce e immediata.

SteelSeries Apex Pro TKL: le caratteristiche della tastiera da gaming più veloce

La SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic, grazie agli switch OmniPoint 2.0, offre un’attuazione 20 volte più veloce e una risposta 11 volte più rapida rispetto alle tastiere meccaniche tradizionali, dandoti un vantaggio competitivo senza precedenti.

Il Rapid Trigger ti permetterà di eliminare ogni latenza e di reagire istantaneamente ai tuoi comandi, regolando l’attivazione e la disattivazione dinamica dei tasti in base alla distanza percorsa. Puoi anche personalizzare la corsa dei tasti con 40 livelli di attivazione, impostando ad esempio WASD per movimenti ultra-rapidi e i tasti abilità con una pressione più profonda per evitare attivazioni accidentali.

Altra funzione innovativa è il sistema 2-in-1 con cui programmare due azioni su un unico tasto: un tocco leggero per camminare, una pressione più profonda per correre, rendendo il gameplay ancora più fluido e intuitivo. E poi il display OLED ti permette di visualizzare informazioni rapide senza uscire dal gioco.

Infine, oltre alle prestazioni, la Apex Pro TKL offre un design premium, con una piastra superiore in alluminio di alta qualità, copritasti in PBT ultra-resistenti e un pratico cavo USB-C staccabile. Il formato TKL compatto la rende ideale per il gaming competitivo, mantenendo tutte le funzionalità di una tastiera full-size. Approfitta dello sconto Amazon e acquistala a soli 149,99 euro.