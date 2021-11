Tastiera meccanica, il top al minimo: Corsair K70 RGB MK.2

Crolla al suo minimo storico una delle tastiere meccaniche più apprezzate di sempre, nella sua ultima revisione. Stiamo parlando della Corsair K70 RGB MK.2, una tastiera di fascia alta dotata di interruttori Cherry MX dalle infinite potenzialità grazie al software iCUE.

Tastiera meccanica Corsair K70 MK.2: caratteristiche tecniche

Il design è quello ormai tradizionale di Corsair per i prodotti top di gamma. Il plate è in alluminio spazzolato di grado aeronautico che dona robustezza e stabilità alla tastiera. Molto comodo il poggiapolsi staccabile e con una superficie a due facce. Questo, inoltre, è completamente in gomma il che consente una pulizia semplice ed una grandissima resistenza all’usura. Il layout è completo di tastierino numerico e, soprattutto, in italiano, sempre più difficile da trovare sulle tastiere di questo tipo. Da non sottovalutare sono i tasti multimediali dedicati, con una pratica rotella per il volume. Questi sono di un’altezza maggiore, in modo da essere facilmente accessibili, e consentono un controllo completo su musica e video. Naturalmente, ciò che più colpisce, è l’illuminazione RGB che investe l’intera dotazione di tasti. Si tratta di un’illuminazione per-key, ovvero personalizzabile per ogni singolo tasto attraverso il software iCUE.

È proprio il software a fare la differenza rispetto a qualsiasi altra proposta, grazie ad un ventaglio di funzionalità praticamente infinito. All’interno, infatti, sono disponibili diversi effetti di luce davvero piacevoli. Tuttavia, questo consente di creare i propri effetti da 0, con una accuratezza incredibile. Potrai scegliere tempi, effetto, luminosità e colore per ogni singolo tasto generando una sequenza unica. Presente anche la memoria integrata, che permette di utilizzare i propri profili anche su computer dove iCUE non è installato. Aspetto cruciale, però, rimangono gli switch come per ogni tastiera meccanica. In questo caso troviamo interruttori Cherry MX che per la loro affidabilità e qualità non hanno bisogno di presentazioni. Nel caso specifico la tastiera monta switch Blu, ovvero con feedback sia tattile che sonoro. Questi consentono la massima precisione sia nelle sessioni di gioco che nella digitazione. In breve, parliamo di una tastiera dotata di qualsiasi feature immaginabile, oggi ad un prezzo davvero conveniente.

Grazie ad uno sconto del 29% è possibile acquistare la Corsair K70 RGB MK.2 su Amazon a soli 119,99 euro per un risparmio sul prezzo di listino di ben 50 euro.