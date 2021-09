La tastiera wireless definitiva per la produttività: Logitech K480

Se stai cercando una buona tastiera wireless pensata per l’utilizzo professionale, abbiamo un’ottima offerta da suggerirti. Si tratta della Logitech K780, un dispositivo versatile pensato per la produttività, oggi ad un prezzo molto vicino al suo minimo storico su Amazon.

Tastiera wireless Logitech K780: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti caratterizzanti della tastiera, è senza dubbio il design. Questa presenta, innanzitutto, un layout italiano completo, compreso di un pratico tastierino numerico. Ottima la forma dei tasti, con profilo ribassato e superficie concava, che migliorano notevolmente confort di digitazione e precisione. Questi utilizzano il rivoluzionario design PerfectStroke esclusivo di Logitech. Precisione e silenziosità sono alla base del progetto di Logitech per garantire una digitazione perfetta senza distrazioni. Ottima la compatibilità che include praticamente qualsiasi sistema operativo come Windows, MacOS, Linux, Android e iOS. La base presenta una leggera inclinazione ed include un supporto con solco per i dispositivi mobili come smartphone e tablet.

La tastiera, infatti, è dotata di una doppia connessione senza fili: wireless e Bluetooth. La prima è ideale per i computer, grazie ad un dongle Unifying che consente di collegare fino a 6 dispositivi con un singolo adattatore. Il Bluetooth invece permette di collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente e, grazie ai tasti dedicati nella parte superiore, switchare velocemente tra un dispositivo e l’altro. Parliamo di una periferica pensata per chi lavora con più dispositivi contemporaneamente, e desidera ottimizzare il proprio lavoro. Naturalmente, trattandosi di una tastiera wireless, l’alimentazione è data dalle batterie, in questo caso 2 AAA. Questo sono preinstallate nel dispositivo e forniscono un’incredibile autonomia di ben 24 mesi. Non manca naturalmente lo switch on/off così come lo standby automatico per il risparmio energetico. In sostanza, un dispositivo estremamente valido per qualsiasi utilizzo, perfetto per l’uso professionale, ma ideale su qualsiasi scrivania.

Grazie ad uno sconto del 28%, la Logitech K780 può essere acquistata su Amazon a soli 74,99 euro per un risparmio di 29 euro sul prezzo di listino.