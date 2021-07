La tua musica anche sott'acqua con lo speaker certificato IP67 scontato del 40%

Se sei alla ricerca di uno speaker pratico, compatto ed economico da portare ovunque, allora abbiamo ciò che fa per te. Oggi Amazon propone il Jam Double Chill, un altoparlante estremamente comodo da portare in giro e soprattutto impermeabile, con uno sconto di ben il 40%.

Speaker Bluetooth impermeabile Jam Double Chill: caratteristiche tecniche

Si tratta nella sostanza di uno speaker piuttosto tradizionale. Buono il Bluetooth 4.2 che offre un raggio di circa 30 metri in questo caso, quindi decisamente ampio rispetto alla concorrenza. La connessione inoltre è estremamente veloce quanto semplice dato che una volta acceso entrerà direttamente in modalità pairing. Un plauso va sicuramente ai comandi integrati, tra i più comodi mai visti su un dispositivo di questa categoria. I pulsanti sono 3, completamente rivestiti in gomma e di grandi dimensioni, molto pratici e affidabili. È possibile gestire praticamente qualsiasi funzione dallo speaker come volume, traccia e persino le chiamate. Non manca infatti la funzione vivavoce che permette di condurre conversazioni direttamente dall’altoparlante.

Tuttavia, i veri punti di forza di questo prodotto sono due: autonomia e impermeabilità. La batteria integrata offre ben 12 ore di riproduzione continua, non poco considerando anche il prezzo. Molto comodo, inoltre, il vano inferiore che integra il cavo USB, in modo da averlo sempre con sé e poterlo ricaricare ovunque. Altrettanto interessante è la certificazione IP67, che garantisce un’impermeabilità totale anche in immersione fino a 1 metro per 30 minuti. Non avrai problemi quindi ad utilizzare lo speaker in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia. Da non sottovalutare, infine, la possibilità di associare due speaker contemporaneamente per ottenere un vero suono stereo. Una soluzione decisamente comoda per portare la propria musica ovunque, con un ingombro ridotto all’osso.

Grazie ad uno sconto del 40%, la variante nera è acquistabile su Amazon a soli 24 euro con un risparmio di ben 16 euro sul prezzo di listino.