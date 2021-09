La tua musica ovunque con la massima qualità grazie a SoundLink Mini II in offerta

Torna in offerta uno dei diffusori più amati che, grazie alle Offerte di settembre, non potrai lasciarti sfuggire. Stiamo parlando naturalmente del Bose SoundLink Mini II, uno speaker decisamente versatile e caratterizzato dall’elevata qualità sonora che contraddistingue l’azienda.

Speaker Bluetooth Bose SoundLink Mini II: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, si tratta di uno speaker estremamente compatto, facile da trasportare, e soprattutto robusto grazie ad un case realizzato completamente in alluminio. Comodi i pulsanti posti in alto di dimensioni generose e di facile accesso, che permettono di gestire tracce e volume. Molto interessante la dotazione, che include una pratica base per semplificare l’operazione di ricarica. Basterà poggiare il diffusore su questa ed attendere che la ricarica sia completa, o magari utilizzarlo nell’attesa. Ottima la batteria che offre ben 10 ore di riproduzione con una singola ricarica.

Senza dubbio, però, la gestione della connessione è uno degli aspetti più interessanti della soluzione di casa Bose. L’azienda ha integrato, infatti, le istruzioni vocali che agevolano l’accoppiamento con il dispositivo. Inoltre, è possibile mantenere in memoria fino a 6 dispositivi, in modo che si connettano automaticamente eliminando la necessità di ripetere il pairing ad ogni utilizzo. Non manca neanche il microfono integrato che permette di utilizzare lo speaker come viva voce, che consente conversazioni chiare e cristalline per chi ascolta. Un prodotto tutto sommato tradizionale, ma indirizzato a chi non vuole solo uno speaker, ma pretende il massimo in termini di qualità.

Grazie alle offerte di Amazon, il SoundLink Mini II può essere acquistato a soli 119,99 euro con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino.