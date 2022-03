La tua musica sempre al massimo con l'ANC delle SoundPEATS T2

Saluta il jack da 3,5mm con una coppia di auricolari Bluetooth che non rinunciano a nulla né dal punto di vista della qualità che della funzionalità. Sto parlando delle SoundPEATS T2, un paio di cuffie ideali in ogni circostanza che potranno accompagnarti con un suono eccezionale per tutta la giornata, disponibili su Amazon a soli 52 euro.

Auricolari Bluetooth SoundPEATS T2: caratteristiche tecniche

Le cuffie si caratterizzano per un design estremamente compatto senza stelo. Si tratta naturalmente di auricolari in-ear molto leggeri capaci di garantire un confort perfetto per lunghe sessioni di ascolto. Nella parte esterna sono installate due pareti touch che sfoggiano il logo dell’azienda. I comandi ti consentiranno di accedere a volume, tracce, assistenti vocali, ANC e modalità trasparenza. Le cuffie, infatti, dispongono della cancellazione attiva del rumore capace di ridurre fino a 30db il disturbo ambientale. Per la connettività si affidano ad un modulo Bluetooth 5.1 che garantisce un’associazione immediata e un segnale estremamente stabile. Si tratta, inoltre, del MCSync che consente di ridurre marcatamente il consumo energetico, così da garantire una maggiore autonomia.

La batteria dell’auricolare riesce a fornire 10 ore di ascolto con ANC disattivato, e ben 8 con cancellazione del rumore attivata. Ottimo anche la custodia di ricarica che, pur con un design estremamente compatto, riesce a fornire ben 2 ricariche complete agli auricolari per un totale di 30 ore di autonomia. Naturalmente, l’azienda non ha trascurato la qualità del suono che si avvale di due driver da ben 12mm. Questi garantiscono bassi pieni e profondi, ma che non intaccano le frequenze alte e medie. Nel complesso, grazie anche alla riduzione passiva del rumore, si ottiene un suono ben bilanciato con un marcato accento sui bassi. In ogni caso, come accennato in precedenza, non manca la modalità trasparenza. Questa disattiva l’ANC e, tramite i microfoni integrati, restituisce una maggiore consapevolezza di ciò che ti circonda.

Grazie ad uno sconto del 25%, che si somma ad un coupon di 8 euro, puoi acquistare le SoundPEATS T2 su Amazon a soli 51,99 euro per un risparmio di ben 28 euro sul prezzo di listino.

