La tua privacy blindata con Avast: antivirus, VPN e protezione dati

Proteggi i tuoi dispositivi con Avast, l’antivirus premiato che offre sicurezza totale contro virus, malware e phishing, e VPN per la privacy online.
Sicurezza Antivirus
Ogni giorno utilizziamo smartphone, computer e tablet per lavorare, comunicare, fare acquisti e persino gestire la nostra vita privata. Ma dietro a questa comodità si nascondono rischi sempre più sofisticati: virus, ransomware, furti di identità e siti di phishing pronti a rubare i nostri dati. Ecco perché affidarsi a una protezione completa come Avast non è più una scelta, ma una vera necessità.

Avast non è un semplice antivirus. È una piattaforma di sicurezza avanzata che protegge in tempo reale ogni tuo dispositivo – che sia un PC, un Mac, un Android o un iPhone – e lo fa con una tecnologia riconosciuta a livello internazionale

Sicurezza a 360 gradi

Immagina di navigare online senza più il timore di cliccare su un link sbagliato o di collegarti a una rete Wi-Fi non protetta. Avast blocca virus, malware e ransomware ancora prima che possano intaccare i tuoi file e, grazie ai suoi filtri intelligenti, ferma i siti di phishing e le truffe online che ogni giorno mietono vittime in tutto il mondo. Inoltre, la funzione di analisi delle reti Wi-Fi ti avverte immediatamente se la connessione non è sicura, così non rischi di esporre i tuoi dati a occhi indiscreti. Ecco i prodotti di punta di Avast:

  • Premium Security – 36,50€ per tutto il primo anno (un risparmio del 50%) per 1 dispositivo, che blocca virus, malware e ransomware ed evita i siti web falsi e non sicuri
  • Ultimate – 52,50€ per tutto il primo anno (un risparmio del 50%) per 1 dispositivo, e che in aggiunta al piano base offre anche con SecureLine VPN, Cleanup Premium per la pulizia e ottimizzazione del PC e AntiTrack per la protezione della tua identità online

In un’epoca in cui i rischi online sono sempre più insidiosi, avere Avast equivale ad avere un scudo invisibile che ti permette di goderti la tecnologia senza pensieri.

Pubblicato il 4 set 2025

