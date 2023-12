La Vespa LEGO è SCONTATA su Amazon!

La Vespa, icona intramontabile della cultura italiana, simbolo di libertà e stile, è stata riprodotta in un eccezionale set da collezione frutto della collaborazione tra LEGO e Piaggio, in occasione del 75° anniversario del suo debutto nel 2023.

Il set, composto da 1.103 mattoncini LEGO, offre l’opportunità di assemblare un fedele modello in scala 1:10 della leggendaria Vespa 125, catturandone ogni dettaglio distintivo. La Vespa LEGO si distingue per la ruota anteriore montata lateralmente, uno sterzo funzionante e una copertura rimovibile per il motore, trasmettendo l’autentico spirito del celebre scooter. Tra i dettagli accuratamente replicati spiccano il logo Vespa, una targa italiana vintage degli anni ’60, un cavalletto funzionante e una ruota di scorta. Con il cavalletto funzionante, inoltre, la Vespa LEGO si presta ad essere esposta con fierezza in casa o in ufficio, diventando un pezzo da collezione piazzabile ovunque!

Il set è arricchito da accessori iconici come un casco realizzato con mattoncini colorati e un cestino porta accessori contenente un delizioso bouquet di fiori, entrambi costruiti con mattoncini trasparenti. La Vespa LEGO, caratterizzata da speciali mattoncini in blu pastello (il colore originale della Vespa) diventa ancor più unica grazie a questa tonalità .