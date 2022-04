La vita di Mike Tyson in una Mystery Box: NFT drop dalle 13

Tra pochi minuti è online la Mystery Box di Mike Tyson: a portarla online è Binance, presso cui la collezione è quotata 44 BUSD per poter mettere mano ad una delle 15 mila unità disponibili.

Mike Tyson, NFT in una Mystery Box

Così Binance descrive il lancio:

La Mike Tyson Mystery Box Collection è uno storico drop NFT del campione mondiale […] Myke Tyson. Con guantoni da boxe, pantaloncini, T-Shirt e altro autografati, NFT […] tutti i partecipanti alla Mistery Box Collection di Mike Tyson si porteranno a casa un pezzo di storia.

15 mila vendite in tutto a disposizione, 500 delle quali riservate alla community Binance. Ogni utente può acquistare un massimo di 50 box per poi eventualmente rivenderle. sul mercato secondario Qui ci si iscrive, qui si trovano tutti i dettagli. Le rivendite cominceranno soltanto 12 ore dopo la chiusura dell’asta iniziale.

Varie le configurazioni disponibili per le box:

Diamond (35)

Platinum (15)

Gold (1950)

Silver (4000)

Bronze (9000)

Maggiore è la difficoltà di accesso alla box, maggiore è la possibilità di trovarvi all’interno NFT rari e di maggior prestigio.

Il progetto è interessante e pienamente in linea con le iniziative di un brand come Binance, il quale da tempo unisce la passione sportiva all’interesse per i cryptoasset, consentendo di “monetizzare” questo legame profondo passando attraverso NFT e stablecoin che fungono da strumento di contatto con quei feticci che possono creare un legame univoco tra tifoso e sportivo. La storia di Mike Tyson è nota ed in quanto ad alti e bassi non ha nulla da invidiare ad alcuna criptovaluta: con questa Mystery Box la mano è tesa ad una riappacificazione con tutto quanto accaduto, trasformando in ricordo tutte le emozioni ed in NFT tutti i ricordi.

L’asta ha inizio alle ore 13.00 di oggi, 5 aprile.

