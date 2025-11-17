 La vita segreta delle mogli mormoni 3: il gruppo rischia di implodere
La battaglia del #Momtok contro il #Dadtok mette a rischio il primo gruppo, che corre il serio pericolo di implodere.
Disney

Giovedì 13 novembre, sulla piattaforma Disney+, ha debuttato la terza stagione de La vita segreta delle mogli mormoni, serie candidata agli Emmy con protagonista un gruppo di influencer tra fama, fede e contraddizioni. Al centro della nuova stagione la battaglia del #Momtok contro il #Dadtok, che rischia di far implodere il primo gruppo.

La vita segreta delle mogli mormoni 3 è visibile in esclusiva su Disney+. Per vedere la nuova stagione, quindi, è necessaria la sottoscrizione di un piano a scelta tra Standard con pubblicità, Standard e Premium. Il piano più economico è Standard con pubblicità, disponibile a 6,99 euro al mese senza vincoli: al termine del primo mese si è liberi di scegliere se rinnovare per un altro mese a 6,99 euro oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Guarda La vita segreta delle mogli mormoni

L’equilibrio del gruppo #Momtok è in pericolo

Il trailer ufficiale della terza stagione anticipa tutta una serie di rivelazioni che potrebbe portare il gruppo del #Momtok fuori strada. Il problema di fondo rimangono i social network, anche se un nuovo antagonista si affaccia sulla scena con la consapevolezza di poter rompere gli equilibri: il #Dadtok, movimento maschile che si contrappone al gruppo delle madri-influencer.

A pesare contro quest’ultime sono i peccati del passato, la maggior parte dei quali tenuti nascosti, o perfino negati, ma che ora potrebbero dare definitivamente il colpo di grazia all’immagine del #Momtok e al rapporto di amicizia tra le donne che fanno parte del gruppo.

Jen Affleck, Miranda McWhorter, Taylor Frankie Paul, Jessi Draper Ngatikaura, Whitney Leavitt, Mayci Neeley, Mikayla Matthews, Layla Taylor e Demi Engemann sono ancora le protagoniste di questa terza stagione. La serie è prodotta dalla Jeff Jenkins Productions, in collaborazione con Walt Disney Television Alternative e 3BMG. Conferme, infine, anche per la squadra di executive producer, che conta su Jeff Jenkins insieme a Elise Chung, Reinout Oerlemans, Georgia Berger, Russell Jay-Staglik, Andrea Metz, Dan Cerny, Lisa Filippelli, Danielle Pistotnik e Ross Weintraub.

Guarda La vita segreta delle mogli mormoni

https://www.youtube.com/watch?v=aMRh3hK_4eU&pp=ygUjbGEgdml0YSBzZWdyZXRhIGRlbGxlIG1vZ2xpIG1vcm1vbmk%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
17 nov 2025
