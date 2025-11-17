La vita segreta delle mogli mormoni 3: il gruppo rischia di implodere

Giovedì 13 novembre, sulla piattaforma Disney+, ha debuttato la terza stagione de La vita segreta delle mogli mormoni, serie candidata agli Emmy con protagonista un gruppo di influencer tra fama, fede e contraddizioni. Al centro della nuova stagione la battaglia del #Momtok contro il #Dadtok, che rischia di far implodere il primo gruppo.

L’equilibrio del gruppo #Momtok è in pericolo

Il trailer ufficiale della terza stagione anticipa tutta una serie di rivelazioni che potrebbe portare il gruppo del #Momtok fuori strada. Il problema di fondo rimangono i social network, anche se un nuovo antagonista si affaccia sulla scena con la consapevolezza di poter rompere gli equilibri: il #Dadtok, movimento maschile che si contrappone al gruppo delle madri-influencer.

A pesare contro quest’ultime sono i peccati del passato, la maggior parte dei quali tenuti nascosti, o perfino negati, ma che ora potrebbero dare definitivamente il colpo di grazia all’immagine del #Momtok e al rapporto di amicizia tra le donne che fanno parte del gruppo.

Jen Affleck, Miranda McWhorter, Taylor Frankie Paul, Jessi Draper Ngatikaura, Whitney Leavitt, Mayci Neeley, Mikayla Matthews, Layla Taylor e Demi Engemann sono ancora le protagoniste di questa terza stagione. La serie è prodotta dalla Jeff Jenkins Productions, in collaborazione con Walt Disney Television Alternative e 3BMG. Conferme, infine, anche per la squadra di executive producer, che conta su Jeff Jenkins insieme a Elise Chung, Reinout Oerlemans, Georgia Berger, Russell Jay-Staglik, Andrea Metz, Dan Cerny, Lisa Filippelli, Danielle Pistotnik e Ross Weintraub.

https://www.youtube.com/watch?v=aMRh3hK_4eU&pp=ygUjbGEgdml0YSBzZWdyZXRhIGRlbGxlIG1vZ2xpIG1vcm1vbmk%3D