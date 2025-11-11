 La vita segreta delle mogli mormoni: in arrivo la terza stagione su Disney+
Nuovo capitolo della serie televisiva con protagonista il gruppo di influencer mormoni conosciuto come #MomTok.
Disney

La terza stagione de La vita segreta delle mogli mormoni è in arrivo sulla piattaforma Disney+. I nuovi episodi saranno disponibili in esclusiva da giovedì 13 novembre: fin dal primo giorno debutteranno in catalogo tutti i dieci episodi previsti per questo nuovo capitolo del reality che ha per protagonista un gruppo di influencer mormoni noto come #MomTok.

Per vedere La vita segreta delle mogli mormoni 3 occorre avere una sottoscrizione Disney+ attiva. Il piano più economico è Standard con pubblicità, che prevede un costo di 6,99 euro al mese: al termine di ogni mese è possibile scegliere se rinnovare allo stesso prezzo oppure disdire senza costi aggiuntivi. Gli altri piani disponibili sono Standard e Premium, disponibili rispettivamente a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro l’anno) oppure 15,99 euro al mese (o 159,90 euro l’anno).

Il #MomTok sta per tornare

Dopo il record registrato in patria, dove è diventata la serie tv con più ore di visione nell’ambito dell’offerta unscripted del catalogo Hulu, La vita segreta delle mogli mormoni sta per tornare in Italia con tutti i dieci episodi della stagione. Al centro della scena ci saranno ancora loro: Taylor Frankie Paul, Mayci Neeley, Whitney Leavitt, Mirand McWhorter, Layla Taylor, Demi Engemann, Jessi Ngatikaura e Jen Affleck, tutte rigorosamente vere influencer.

La produzione della serie è invece a cura della casa Jeff Jenkins Productions, insieme a 3BMG e Walt Disney Television Alternative.

Per quanti non vogliono perdere nemmeno un minuto della loro serie televisiva preferita, segnaliamo che l’orario di uscita dei nuovi episodi sulla piattaforma streaming Disney+ dovrebbe essere confermato per le 9:00 del mattino (ora italiana). Riguardo infine alla sezione in cui sarà resa disponibile la nuova stagione, vi confermiamo che La vita segreta delle mogli mormoni sarà visibile all’interno del catalogo di Hulu.

https://www.youtube.com/watch?v=aMRh3hK_4eU&pp=ygUjbGEgdml0YSBzZWdyZXRhIGRlbGxlIG1vZ2xpIG1vcm1vbmnSBwkJAwoBhyohjO8%3D

