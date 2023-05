La VPN di Google si aggiorna ma AtlasVPN resta una scelta migliore a 1,71 €/mese

Google sta rilasciando un aggiornamento che va ad arricchire le funzionalità della sua VPN, integrata in tutti i piani a pagamento Google One. Le novità in arrivo sono state svelate da 9to5Google che ha anticipato la possibilità, per gli utenti, di attivare l’opzione “use a broader IP address region“.

Quest’opzione permetterà di utilizzare un indirizzo IP di una regione più ampia per aumentare la protezione della privacy. Resta, quindi, il grande limite rappresentato dall‘impossibilità di scegliere il server (e quindi il Paese) da cui accedere ad Internet per aggirare qualsiasi blocco geografico all’accesso ad un sito o ad un servizio web.

La presenza di questo limite conferma il vantaggio di AtlasVPN sulla VPN di Google. Scegliendo AtlasVPN, infatti, è possibile accedere ad una VPN illimitata e con un network di centinaia di server tra cui scegliere. Il punto di forza del servizio è anche il prezzo: con il piano biennale, infatti, AtlasVPN costa appena 1,71 euro al mese ed include 3 mesi gratis.

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

AtlasVPN batte ancora la VPN di Google: più completa e ad un prezzo davvero vantaggioso

Scegliere AtlasVPN significa accedere ad un servizio VPN illimitato e completo che si caratterizza per:

crittografia del traffico dati e politica no log per garantire sicurezza e privacy

e per garantire sicurezza e privacy un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per poter aggirare qualsiasi blocco all’accesso ad un sito web

sparsi in tutto il mondo per poter aggirare qualsiasi blocco all’accesso ad un sito web l’accesso alla VPN senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzo della VPN da un numero illimitato di dispositivi

AtlasVPN presenta un costo davvero ridotto: scegliendo l’offerta dedicata al piano biennale, infatti, il servizio costa appena 1,71 euro al mese andando ad aggiungere 3 mesi gratis extra. Per attivare la promozione, che include 30 giorni per richiedere il rimborso integrale di quanto speso, è possibile seguire il link qui di sotto.

Tramite la tabella qui di sotto è possibile dare un’occhiata alle migliori VPN disponibili in questo momento. Oltre AtlasVPN, infatti, ci sono diverse altre opzioni di sicuro interesse e che offrono un servizio più completo rispetto alla VPN di Google.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.