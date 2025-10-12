La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi gratis

Con la promo di ottobre 2025 è ora il momento giusto per accedere a ExpressVPN. L’offerta in questione, infatti, garantisce l’uso illimitato di una delle VPN più veloce e sicure sul mercato, ideale per chi si trova all’estero e vuole navigare in modo sicuro (grazie alla crittografia) e senza blocchi geografici (sfruttando un network di migliaia di server).

Con la promo in corso, il piano biennale di ExpressVPN include 4 mesi aggiuntivi e garantisce un risparmio del 73%. In questo modo è possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto fino a 3,49 dollari al mese (anziché 12,99 dollari al mese). L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere ExpressVPN

ExpressVPN mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di sfruttare una VPN completa, sicura e veloce, con tutte le caratteristiche giuste per poter accedere a Internet in sicurezza, senza tracciamento e blocchi geografici.

Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

connessione veloce grazie al protocollo proprietario LightWay

possibilità di criptare il traffico dati per proteggere i propri dati

per proteggere i propri dati 10 connessioni in simultanea dai propri dispositivi

sistema di blocco degli annunci e dei siti dannosi

uso della rete con una politica zero log

possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per evitare blocchi geografici

possibilità di passare ai piani avanzati per aggiungere funzionalità dedicate come il gestore di password, la eSIM per la connessione dall’estero e l’IP dedicato

La promozione in corso riguarda il piano di 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi. Sfruttando questa promozione è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura, ideale per un accesso senza limiti a Internet. Il costo è ora ridotto a 3,49 dollari al mese. Per tutti i dettagli sul servizio e sulla promo in corso basta premere sul box qui di sotto.