La VPN più veloce è in offerta: -73% e 4 mesi gratis

Con la promo di ottobre 2025 è ora il momento giusto per accedere a ExpressVPN. L’offerta in questione, infatti, garantisce l’uso illimitato di una delle VPN più veloce e sicure sul mercato, ideale per chi si trova all’estero e vuole navigare in modo sicuro (grazie alla crittografia) e senza blocchi geografici (sfruttando un network di migliaia di server).
Con la promo in corso, il piano biennale di ExpressVPN include 4 mesi aggiuntivi e garantisce un risparmio del 73%. In questo modo è possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto fino a 3,49 dollari al mese (anziché 12,99 dollari al mese). L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN con 30 giorni di garanzia di rimborso.
Perché scegliere ExpressVPN
ExpressVPN mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di sfruttare una VPN completa, sicura e veloce, con tutte le caratteristiche giuste per poter accedere a Internet in sicurezza, senza tracciamento e blocchi geografici.
Tra le caratteristiche del servizio troviamo:
- connessione veloce grazie al protocollo proprietario LightWay
- possibilità di criptare il traffico dati per proteggere i propri dati
- 10 connessioni in simultanea dai propri dispositivi
- sistema di blocco degli annunci e dei siti dannosi
- uso della rete con una politica zero log
- possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per evitare blocchi geografici
- possibilità di passare ai piani avanzati per aggiungere funzionalità dedicate come il gestore di password, la eSIM per la connessione dall’estero e l’IP dedicato
La promozione in corso riguarda il piano di 24 mesi con 4 mesi aggiuntivi. Sfruttando questa promozione è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura, ideale per un accesso senza limiti a Internet. Il costo è ora ridotto a 3,49 dollari al mese. Per tutti i dettagli sul servizio e sulla promo in corso basta premere sul box qui di sotto.