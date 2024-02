La VPN più veloce e sicura del web è in offerta a meno di 4 euro al mese

Se sei alla ricerca di una VPN veloce e sicura, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, ti segnaliamo l’ultima promozione in corso di NordVPN: il piano di due anni è in offerta a 3,99 euro al mese per i primi due anni, con la possibilità di regalare tre mesi gratis di servizio a un proprio amico.

In questi anni NordVPN si è guadagnata la fiducia di milioni di persone in tutto il mondo, forte della velocità dei server VPN e delle funzionalità esclusive per la sicurezza dei suoi utenti.

La migliore VPN per velocità e sicurezza è in offerta speciale

In termini di velocità, NordVPN è la soluzione ideale per guardare i principali eventi sportivi in streaming senza alcun tipo di interruzione. Allo stesso modo, rappresenta il servizio numero uno per gli appassionati di gaming, desiderosi di poter giocare per ore e ore alla massima velocità.

Oltre a una velocità dei server VPN impareggiabile, NordVPN include tutta una serie di funzionalità pensate per la sicurezza e la privacy online degli utenti. Tra tutte segnaliamo Threat Protection, funzione esclusiva che va a bloccare la pubblicità invasiva presenti nei siti web, i tracker web e gli eventuali malware presenti nei file che si scaricano da Internet.

Approfitta dell’ultima offerta di NordVPN per sottoscrivere il piano di due anni a 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, beneficiando così di tre mesi di servizio gratis da regalare a un tuo amico. E se la VPN disattende le tue aspettative iniziali, puoi sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.