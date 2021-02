La webcam che ti illumina oggi è in offerta

Le videochiamate stancano e ora sappiamo anche il perché. Una webcam comoda ed efficace, che non ci costringa a continue verifiche sulla bontà della luce e dell’inquadratura, potrebbe però ridurre in parte le fonti di stress che i ricercatori di Stanford hanno identificato alla radice di questo tipo di stanchezza. Se tutto ciò può essere ottenuto con uno sconto del 30%, meglio ancora.

Webcam con anello luminoso: lo sconto è del 30%

L’offerta disponibile in queste ore su Amazon propone una webcam NIYPS a prezzo di 34,82 euro: secondo i dati che abbiamo a disposizione si tratta del miglior prezzo di sempre per quello che è un modello tipicamente disponibile in una fascia tra i 40 ed i 50 euro.

Può essere appoggiata sul monitor o montata sul treppiede in dotazione, puntando così il volto sempre nel migliore dei modi. La sua caratteristica peculiare è in una luce ad anello con 3 livelli di intensità, utile ad illuminare il viso in modo mirato per riprese ottimali anche in difficili condizioni di luminosità ambientale. Definizione FullHD, apertura di 120° e meccanismo salva-privacy di copertura dell’obiettivo in dotazione.