L'accessorio definitivo per fotografi e videografi a soli 5 euro!

Se il video e la fotografia sono la tua passione, e magari anche il tuo lavoro, allora le schede di memoria rappresentano per te il pane quotidiano. Per questo motivo non puoi lasciarti sfuggire il lettore di schede Blukar 2 in 1 che con una doppia interfaccia di connessione rappresenta uno degli accessori più interessanti presenti su Amazon, oggi al misero costo di soli 5 euro. Si tratta di un’offerta lampo disponibile solo per poche ore.

Lettore di schede Blukar 2 in 1: caratteristiche tecniche

Il lettore di schede ha un design molto simile ad una semplice pendrive, anche nelle dimensioni. Misura, infatti, solo 7cm di lunghezza e 1cm di spessore risultando estremamente compatto, ideale da avere sempre con sé. Come premesso, però, la particolarità dell’accessorio risiede nella presenza di una doppia interfaccia: una USB Type-A e l’altra MicroUSB. La prima è indispensabile per il collegamento al computer, ed utilizza la specifica USB 3.0 che fornisce un bandwidth ad alta velocità di 5Gbps. L’altra, invece, consente di collegare il dispositivo a MacBook e dispositivi mobili. Anche in questo caso con specifica USB 3.0 così da non dover rinunciare a trasferimenti estremamente veloci in ogni circostanza.

In particolare, il lettore possiede la funzione OTG che consente di collegare il dispositivo direttamente a tablet e smartphone Android. Non sarà necessaria alcuna applicazione per accedere alle schede di memoria, trasferire o leggere file. Si tratta, infatti, di un dispositivo plug and play che anche su PC non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Questo rende il lettore compatibile praticamente con qualsiasi sistema desktop come Windows, Linux, Mac OS o Chrome OS oltre al già citato Android. Potrai leggere e/o scrivere schede SD e microSD e trasferire file da un dispositivo all’altro con la massima semplicità e velocità possibili.

Grazie ad un’offerta lampo, il lettore di schede Blukar 2 in 1 è disponibile su Amazon soli 5 euro con uno sconto del 37% sul prezzo di listino ancora per poco tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.