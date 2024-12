L’AI di Hostinger semplifica e migliora la creazione dei siti web

Creare un sito web che sia efficiente ma anche unico e originale non è semplice, ma lo diventa usufruendo degli strumenti AI di Hostinger. Grazie a un hosting dalle prestazioni elevate come quello di Hostinger e gli innovativi strumenti e funzionalità di intelligenza artificiale, è ora possibile creare da zero un sito web performante e su misura alle proprie esigenze. I piani Website Builder di Hostinger sono in promozione con sconti fino al 75%.

Cosa prevedono i piani Website Builder di Hostinger

Hostinger prevede due piani per la creazione di siti web: Website Builder Premium (2,99€ al mese in promozione con lo sconto del 75%) e Website Builder Business (3,99€ al mese in promozione con il 73% di risparmio). Entrambi i piani prevedono in offerta due mesi di utilizzo gratuiti. La versione business è quella più completa per le funzionalità AI.

Il piano Website Builder Business di Hostinger, infatti, mette a disposizione tutte le migliori funzionalità di intelligenza artificiale per lo sviluppo di un sito web. Dal Website builder al generatore di immagini, passando per l’AI heatmap, il generatore di blog, di contenuti e lo strumento SEO AI per l’ottimizzazione del proprio spazio digitale.

Inoltre compreso nel piano ci sono le caselle e-mail, 150 template tra cui scegliere, 100 siti web, il dominio gratuito, la possibilità di effettuare modifiche da mobile, un editor drag and drop e un supporto 24 ore su 24 7 giorni su 7.

La creazione di un sito web con Hostinger non è mai stata così semplice: personalizzazione totale, supporto guidato e suggerimenti passo passo e l’efficienza di un hosting eccellente e professionale capace di rendere quello spazio digitale visibile e facilmente accessibile.

Scegli il Website builder di Hostinger e dai forma e successo ai tuoi progetti digitali; oggi con l’AI è tutto molto più semplice e possibile.