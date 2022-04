Lamborghini, la fine di un ciclo: un NFT per un nuovo inizio

La storia della Lamborghini vede un ciclo concludersi e un altro iniziare: nel punto di congiunzione tra queste due ere sarà rilasciato un NFT che andrà a consacrare il momento, rendendolo unico ed irripetibile per chi avrà la capacità di mettere le mani sull’ultima Aventador Coupé che sarà immessa sul mercato all’asta da Sotheby’s.

L’ultima, perché poi si aprirà l’era delle auto elettriche. L’ultima, perché è su questo preciso modello che si chiude con il passato e si apre con il futuro. “Un nuovo inizio“, che già profuma di innovazione per gettare il cuore oltre l’ostacolo e lanciare l’anima del brand verso il nuovo.

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé NFT

Lamborghini ha annunciato questo evento speciale per la prossima asta del 19 aprile: l’ultima Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé sarò a disposizione e giungerà sul mercato accompagnata da un NFT sviluppato in collaborazione con gli artisti contemporanei Krista Kim e Steve Aoki. Per l’acquisto bisognerà sicuramente possedere un generoso portafoglio, ma per il fortunato acquirente occorrerà avere altresì sia un ampio garage che un affidabile wallet. Nessuna ripetibilità: tanto l’auto quanto l’NFT saranno disponibili in modello unico, in totale esclusiva.

La logica dell’esperimento è spiegata da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini:

Lamborghini e la community NFT sono perfette insieme, in quanto condividono numerosi valori. Siamo entrambi innovatori dallo spirito giovane in cerca di progetti inaspettati e soluzioni tecnologiche. Per noi questo progetto è molto speciale, in quanto primo nel suo genere, un percorso che nessuno ha mai intrapreso prima; la collaborazione con questi straordinari talenti creativi rende il tutto ancora più speciale.

L’NFT non è dunque semplicemente un plus in salsa nerd, ma fa parte del progetto di quest’ultimo modello da collezione: rappresenta il sigillo alla “prima supersportiva fisica e digitale” all’interno di una sperimentazione che porta gli NFT nel mondo del lusso e del design. Così Krista Kim, creatrice dell’opera nella quale l’auto, il contesto visivo e gli stimoli audio si mescolano per creare una ambientazione densa di significato:

Quando stati di coscienza più elevati incontrano una tecnologia e un design all’avanguardia, la bellezza si eleva a un altro livello. Nel mio sogno NFT per Lamborghini ho immaginato di meditare di fronte a un magnifico tramonto su Marte con Steve che trasforma il suono del motore in una vibrazione perfetta per la meditazione. Non potrei essere più entusiasta di dar vita a questa visione nell’auto fisica e nell’NFT.

Non puoi permetterti l’NFT se non puoi permetterti la Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupé. Nel dubbio, tuttavia, hai la possibilità di aprire il tuo wallet e di scommettere sui cryptoasset: chi ne ha cavalcata l’onda nel momento giusto, tra pochi giorni potrebbe concorrere ad una supersportiva da collezione.

