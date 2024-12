L'amica geniale 4: come vedere la serie in streaming dall'estero

La quarta stagione de L’amica geniale è disponibile in streaming su Rai Play, insieme alle tre stagioni precedenti. In questo modo, tutti gli utenti hanno la possibilità di guardare gli episodi della quarta stagione, Storia della bambina perduta, e di rivedere gli episodi delle prime tre stagioni.

Per chi si trova all’estero, ad esempio per una breve vacanza o un viaggio di lavoro, c’è sempre la possibilità di accedere a Rai Play ma bisogna utilizzare una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione. In questo modo, infatti, sarà possibile ottenere un IP italiano e accedere in sicurezza, grazie alla crittografia del traffico dati, a Rai Play.

La VPN da utilizzare, in questo caso, è, senza dubbio, NordVPN. Il servizio in questione è, da tempo, considerato come la migliore opzione per avere una VPN illimitata. Con l’offerta di Natale, inoltre, è possibile attivare NordVPN con uno sconto. Il prezzo, infatti, si riduce fino a 2,99 euro al mese.

Per accedere alla promo basta premere sul link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di NordVPN.

Perché scegliere NordVPN

NordVPN è oramai un punto di riferimento del settore delle VPN, grazie a una connessione protetta dalla crittografia e a una politica no log, che elimina il tracciamento. Il servizio, inoltre, ha una connessione senza limiti di banda e di traffico dati e può contare su un network di migliaia di server, con molti server situati in Italia che consentono di ottenere un IP italiano. La VPN può essere utilizzata da 10 dispositivi, anche in contemporanea. Il costo di NordVPN è di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. L’offerta è disponibile di seguito e include 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso integrale della spesa.