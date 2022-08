Lampada da monitor per PC: solo 11€ con questo incredibile sconto

Le sessioni di lavoro notturne al PC possono essere stancanti per i nostri occhi, per questo è opportuno dotarsi di un’ottima lampada da monitor. L’offerta che ti proponiamo oggi ti permette di acquistare questa luce per PC di Eleglide con uno sconto di addirittura il 70%. Per averlo applica il coupon sconto che trovi sotto al prezzo di acquisto e inserisci il codice “7WIZ4992” al momento del pagamento. Invece di 39,99€ la pagherai circa 11€!

Lampada da monitor per PC: un affare da non lasciarsi sfuggire

Grazie al design unico di Eleglide non hai bisogno di nastro o viti per fissare la lampada al monitor del tuo PC: inoltre, la costruzione asimmetrica ti garantisce un lavoro sullo schermo senza fastidi o riflessi. In questo modo vedrai illuminata soltanto la scrivania e non il display, permettendoti di avere sessioni confortevoli.

La temperatura colore è regolabile a tuo piacimento: puoi avere una luce calda che ti permetta di rilassarti oppure una luce fredda che favorisca la concentrazione e l’efficienza mentre stai lavorando. Per alimentarla ti basta collegarla alla presa USB type-C del tuo dispositivo, in modo da poterla portare in giro sempre con te pronta ad essere utilizzata in ogni occasione.

Ricordati allora queste due cose per avere il doppio sconto: applica il coupon che trovi sotto al prezzo di acquisto e soprattutto inserisci il codice “7WIZ4992” prima di pagare. In questo modo potrai usufruire di una promozione del 20 e del 50% e pagare la lampada da monitor soltanto 11€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.