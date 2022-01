Lampada da Scrivania LED Feob: l'illuminazione come e dove vuoi

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un interessante accessorio per completare la tua scrivania, e non solo, utile in tutte le circostanze. Si tratta della Lampada da Scrivania LED Feob, una lampada diversa dal solito con numerose modalità per adattarsi a qualsiasi utilizzo oggi disponibile a soli 24 euro su Amazon.

Lampada da Scrivania LED: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente minimale, molto semplice ed elegante realizzato completamente in metallo bianco. La base è decisamente solida, così da evitare qualsiasi spostamento indesiderato anche in caso di sollecitazioni involontarie. Comoda l’asta inclinabile così come la lampada ruotabile che consentono una regolazione praticamente perfetta, adattabile ad ogni posizionamento. Si tratta di una soluzione con LED SMD che consentono di regolare tra luce fredda e luce calda, da un minimo di 2800K ad un massimo di 6500K. In questo modo è possibile scegliere tra la massima illuminazione dell’ambiente, ad una luce soffusa per la lettura.

Non mancano, infatti, 4 modalità di illuminazione: Lettura, Notte, Relax e Delay. Quest’ultima consente di ridurre gradualmente la luminosità fino a spegnere la lampada. Naturalmente, ogni modalità ha una diversa temperatura della luce adeguandosi all’utilizzo. Non manca, però, la possibilità di regolare l’intensità della luce, così da ottenere un’illuminazione specifica. I controlli sono completamente touch, il che ne semplifica l’utilizzo lasciando il design assolutamente pulito. Da segnalare è anche la porta USB, integrata nella base, che consente di ricaricare un dispositivo anche quando la lampada è spenta. Completa la dotazione la funzione di memoria, che mantiene le impostazioni salvate prima dell’ultimo spegnimento. In questo modo, una volta trovata la combinazione perfetta, non avrai bisogno di ripetere la configurazione.

Grazie ad uno sconto del 15%, a cui si somma un ulteriore coupon del 5%, la Lampada da Scrivania LED Feob è disponibile su Amazon a soli 24,18 euro.