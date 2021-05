Lampada da monitor USB ora in offerta lampo su Amazon

Lavorare in un ambiente correttamente illuminato è essenziale, anzitutto per evitare un affaticamento degli occhi, di giorno così come durante le sessioni serali trascorse alla scrivania. Un modo intelligente per farlo è scegliere una lampada da monitor che si posiziona in modo discreto sopra lo schermo ed entra in funzione solo quando serve. Quella del marchio Eleglide è proposta oggi in offerta lampo su Amazon ed è possibile acquistarla approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Lampada da monitor in offerta lampo su Amazon

L’alimentazione avviene tramite porta USB. Presenti due pulsanti: uno per l’accensione e lo spegnimento, mentre con l’altro è possibile importare il dispositivo in modo che emetta luce calda o fredda, con tre diverse temperature colore: 3.000 K, 4.500 K o 6.000 K. Non manca inoltre la possibilità di scegliere diversi livelli di intensità. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Il supporto regolabile permette di trovare l’inclinazione perfetta in base a ogni specifica esigenza e adattandosi in modo perfetto a ogni area di lavoro. Non servono nastro né viti. La lunghezza è pari a 46 centimetri. Oggi la si può acquistare al prezzo di soli 21,24 euro con uno sconto del 15% rispetto al listino.