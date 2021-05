Mettiti comodo: su Amazon c'è lo sconto del 31%

“Comoda e confortevole“, spiega la scheda tecnica. E aggiunge: “I braccioli ben imbottiti con fodera in rete (altezza dalla seduta di 22 cm) offrono supporto alle braccia, e sono pieghevoli verso l’alto per mettere la sedia sotto la scrivania risparmiando spazio“. Ma un dettaglio su tutti si fa notare: il 31% di sconto che, per poche ore, consentirà di far propria la sedia da ufficio Songmics a soli 90,09 euro.

Sconti di cui approfittare comodamente

Si tratta di una sedia in tessuto pensata per il supporto ergonomico della spina dorsale e per la corretta postura durante le ore di studio o lavoro. Una sedia con supporto lombare, con il cuscino appoggiatesta, ma anche con braccioli laterali regolabili per arrivare ad occupare esattamente la distanza desiderata dai libri o dalla tv. Una seduta pensata per scopi specifici, le cui misure sono disponibili nell’immagine seguente:

La base ha un diametro di 66cm (misura utile a comprendere l’ingombro ad altezza pavimento), con rotelle girevoli per un facile spostamento. Tutto è condito con le necessarie imbottiture per rendere quanto più comoda possibile una seduta che potrebbe impegnare per molte ore in posizioni anomale e con la necessità di essere ben impostati per qualsiasi attività si debba compiere sulla scrivania (ed a qualunque altezza la scrivania stessa si ponga rispetto alla persona). Il 31% di sconto odierno è l’invito ultimo a cliccare subito e far propria la seduta che potrà migliorare la salute della propria schiena e la piacevolezza delle proprie ore di impegno.