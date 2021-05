MinisForum U820: Mini PC con CPU Intel Core i5 in offerta lampo

Grazie alle sue caratteristiche, MinisForum U820 è un Mini PC adatto sia a gestire le operazioni quotidiane nell’ambito della produttività sia all’intrattenimento e alla didattica a distanza. Quel che lo rende ancora più appetibile è l’offerta lampo su Amazon proposta oggi, che consente di acquistarlo approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Mini PC in offerta lampo: MinisForum U820 con Intel Core i5

Ecco le specifiche tecniche più importanti racchiuse nel case compatto del dispositivo: processore Intel Core i5-8259U, GPU Intel Iris Plus 655, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe M.2 da 256 GB per lo storage (espandibile tramite slot per HDD o SSD da 2,5 pollici), uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla connessione simultanea a tre monitor (sfruttando anche USB Type-C) e alla risoluzione 4K, quattro porte USB 3.0 Type-A, due Type-C, doppio slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm, WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Preinstallato il sistema operativo Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Inclusi nella confezione, oltre al Mini PC, l’alimentatore, il cavo HDMI, la staffa di montaggio e il manuale utente. Tutto questo al prezzo di 475,99 euro invece di 559,99 euro. Trattandosi di un’offerta lampo proposta da Amazon, il consiglio per gli interessati a MinisForum U820 è quello di non perdere tempo e procedere subito all’acquisto, poiché rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione. La consegna è immediata con spedizione gratuita.