Lampada SMART: con una spesa minima hai un gioiellino sul comodino

Una lampada smart significa cadere nell’ovvio? Assolutamente no con questo modello ora in promozione su Amazon che ti stupisce in tutto e per tutto. Forma rotonda e design pazzesco perfetto per qualunque ambiente: mettila in stanza, in sala o dove vuoi.

Tanto la personalizzi come vuoi e se pensi che ti basta aprire la pagina e spuntare il coupon per ottenerla a soli 29,59€. Credimi non puoi te ne puoi pentire.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia, con Prime attivo sul tuo account il pacco arriva a casa tua in uno o due giorni.

Lampada smart che fantasia: la gestisci come vuoi

Del suo design ne abbiamo già parlato ma del fatto che sia veramente sfiziosa te ne accorgi da te. Per questo motivo voglio concentrarmi unicamente sulle sue caratteristiche che, in un modo o nell’altro, ti stupiscono subito.

Gestibile sia in loco che mediante applicazione su smartphone o sfruttando la voce (è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant), la rendi perfetta per ogni occasione.

Non solo puoi modificare l’intensità del fascio di luce, ma puoi scegliere anche una tonalità di bianco a piacere o spaziare verso l’infinito con la palette di 16 milioni di colori disponibili. Fissa un orario e lei si accende e spegne in automatico.

Ancora non sei convinto? Rincaro la dose facendoti sapere che ha anche la funzione di lampada notturna così se hai dei bimbi, la utilizzi sempre e comunque.

Collegati immediatamente su Amazon e spunta il coupon con un solo click. In questo modo acquisti questa lampada smart per soli 29,59€ per rendere la tua stanza subito perfetta. Le spedizioni non le paghi e il pacco lo ricevi in uno o due giorni se hai Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.