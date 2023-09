Lampadina Smart WiFi Tapo L530E: domotica e risparmio a soli 9€

Vuoi rendere casa smart e introdurre un po’ di domotica nella tua vita? Allora acquista subito la Lampadina Smart WiFi Tapo L530E di TP-Link. Stiamo parlando di uno dei prodotti più venduti su Amazon. Oggi la trovi a un prezzo ancora più conveniente. Mettila subito in carrello su Amazon a soli 9,99 euro, invece di 14,99 euro. Grazie a questo sconto del 33% ottieni un’ottima lampadina in grado di semplificare le tue attività quotidiane.

Grazie all’applicazione Tapo la gestisci anche da remoto mentre sei fuori casa. Puoi programmare l’accensione a un determinato orario per non trovarti al buio quando ritorni a casa. Oppure puoi farlo quando sei in viaggio come deterrente contro eventuali furti. Compatibile con Alexa e Google Home, rientra tra i dispositivi di Casa Intelligente che possono essere gestiti tramite comandi vocali. La consegna gratuita è garantita per tutti i clienti Prime.

Lampadina Smart WiFi Tapo L530E: super smart, super economica

La Lampadina Smart WiFi Tapo L530E non solo costa poco, ma è anche super economica nei consumi. Infatti, grazie al basso consumo energetico, ti farà risparmiare sulla bolletta della luce. Da 9W, equivale a 60W. Non servono Hub per farla funzionare. Basta collegarla a un attacco E27, attivarla tramite l’app Tapo, collegarla alla rete WiFi di casa e il gioco è fatto. Puoi gestirla semplicemente tramite Alexa, Google Home e applicazione da remoto.

Acquistala subito a soli 9,99 euro, invece di 14,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.