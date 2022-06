Lampadina WiFi Intelligente e la tua casa diventa smart: in offerta a 9€

Se vuoi rendere la tua casa sempre più smart e moderna, non puoi non approfittare di questa offerta per acquistare la lampadina WiFi intelligente di TP-Link a soli 9,98€. Uno sconto eccezionale che ti permette di dare un tocco più moderno e tecnologico alle tue stanze.

Venduta e spedita da Amazon, sarà a casa tua nel giro di appena 24 ore se sei un abbonato a Prime. Ovviamente, più ne acquisti più sale lo sconto: la confezione da 2 pezzi, ad esempio, la paghi solo 18,93€.

Lampadina WiFi TP-Link, per una casa ancora più smart

Questa lampadina WiFi di TP-Link è pensata per il controllo da remoto ed è compatibile ovviamente con i comuni assistenti vocali casalinghi come Amazon Alexa e Google Home. Immagina quindi di chiedere ad Alexa di accendere o spegnere le luci della camera da letto o del salotto, senza la necessità di premere l’interruttore.

Una funzione che può essere utile anche se pensi di aver dimenticato una luce accesa: grazie all’app tapo integrata puoi accendere e spegnere la lampadina in qualsiasi momento e ovunque ti trovi direttamente dal tuo smartphone.

Grazie alla sua luce multicolore, la lampadina Tapo L530E ti permette di creare scenari e routine quotidiane in modo semplice e veloce, impostando luminosità, temperature e anche colore a seconda delle tue esigenze. Il tutto si collega direttamente al WiFi di casa, l’installazione è dunque facile e veloce.

Tapo L530E ha un consumo energetico di classe A+ ed è progettata per ridurre al massimo i consumi energetici pur mantenendo le stesse elevate prestazioni. La lampadina è in grado di raggiungere infatti un’intensità fino a 806 lumens, equiparabile a una soluzione da 60 watt, e dimmerabile dall’1 al 100%. Approfitta dunque di questa offerta eccezionale e rendi la tua casa ancora più smart.

