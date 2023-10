Lampadina WiFi Multicolore Tapo: tua a soli 9€ su Amazon

Acquista subito la Lampadina WiFi Multicolore Tapo L530E. Su Amazon la trovi a un prezzo speciale. Mettila in carrello a soli 9,99 euro, invece di 14,99 euro. Grazie a questo sconto del 31% stai risparmiando parecchio. Potresti cogliere l’occasione per sostituire tutte le tue lampadine di casa con questo modello, trasformando così la tua interazione con le luci. Rendi smart la tua vita con meno di 10 euro. Grazie ai 9W che rendono per 60W risparmi anche sulla bolletta.

Lampadina WiFi Multicolore Tapo: illumini la tua casa con stile e comfort

La Lampadina WiFi Multicolore Tapo L530E è perfetta per creare ambienti eleganti in casa. Grazie ai tantissimi colori disponibili, scegli tu che atmosfera dare a quella stanza. Dai sfogo alla tua creatività e pensa a un ambiente rilassante o pieno di energia. Non è richiesto nessun hub per il funzionamento ed è perfettamente compatibile con Alexa e Google Home. In questo modo gestisci accensione, spegnimento, colori e intensità con i comandi vocali.

Intelligente, offre anche la Modalità Assenza che puoi attivare quando non sei in casa. Si trova sull’app Tapo, praticissima per gestire tutti i dispositivi del brand. Utilizzala per creare una routine di accensione e spegnimento luci capace di simulare la tua presenza in casa anche quando sei assente. Non perderti questa super offerta. Acquistala ora a soli 9,99 euro, invece di 14,99 euro. Se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

